Участие знающих иранских компаний в Российской авиационно-космической выставке.

ТЕГЕРАН. Тридцать иранских наукоемких компаний приняли участие в 15-й Международной аэрокосмической и аэрокосмической выставке МАКС-2021, которая открылась в России 20 июля и продлится до 25 июля.

Информационное агентство Исламской Республики Иран заявило, что иранская делегация стремится представить свои научные достижения и расширить зарубежные рынки, представляя свою продукцию странам-участницам, особенно России.

В программе выставки МАКС-2021 приняли участие 829 компаний из 56 стран мира с учетом отсутствующих участников, подключившихся к выставке в дистанционном режиме, сообщается на сайте выставки.

Сурена Сатари, вице-президент по науке и технологиям, сказала, что Иран играет ведущую роль в регионе в области финансовых технологий, ИКТ, стволовых клеток и космоса и не имеет аналогов в области искусственного интеллекта.

На данный момент в стране созданы центры в шести азиатских странах, а именно в Китае, Индии, Индонезии, Сирии, Турции и Ираке, по экспорту продуктов нанотехнологий.

Он добавил, что нанотехнологическая продукция иранского производства в настоящее время экспортируется в 49 стран на пяти континентах.

В настоящее время 725 продуктов нанотехнологий производятся в 10 отраслях промышленности по местным технологиям.

Приоритетность нанотехнологий в Иране стабильно ставит страну в число пяти пионеров в области нанотехнологий в последние годы, и около 20 процентов всех статей, представленных иранскими исследователями в 2020 году, относятся к этой области технологий.

Иран был представлен как четвертая ведущая страна мира в области нанотехнологий: в 2020 году было опубликовано 11 546 научных статей.

Согласно ежемесячной оценке StatNano, проводимой в базах данных WoS, на страну приходится 6 процентов от общего числа статей о нанотехнологиях в мире.

В Иране в базах данных WoS зарегистрировано 227 компаний, производящих 419 продуктов, в основном в области строительства, текстиля, фармацевтики, бытовой техники, автомобилей и продуктов питания.

MG