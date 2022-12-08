Участие спортсменов из России и Белоруссии в парижских Играх пока не ясно

ДОХА (Рейтер) — Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил в среду, что участие российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже все еще неясно, и дата окончательного решения по этому поводу не назначена.

Около 100 000 спортсменов со всего мира попытаются пройти квалификацию в следующие полтора года для участия в Играх, и ожидается, что в конечном итоге примут участие около 10 000 человек.

Однако остается неясным, смогут ли и каким образом спортсмены из России и Беларуси выступить как в квалификационном процессе, так и на самих Играх.

«Это требует дальнейших консультаций, — сказал Бах на онлайн-пресс-конференции в конце заседания исполнительного совета МОК, когда его спросили, назначена ли дата для такого решения. — Оно продолжается, и установленной даты нет».

Он сказал, что, хотя санкции МОК против двух стран, включая запреты на использование любых их национальных гимнов, флагов или символов, все еще действуют, «меры предосторожности» не позволяют их игрокам участвовать в международных соревнованиях для защиты безопасности несовершеннолетних. было другое дело.

После российского вторжения в Украину в феврале многие спортивные организации перенесли мероприятия и отстранили российские команды или спортсменов, а спонсоры расторгли контракты в знак протеста против войны.

МОК также рекомендовал отменить или перенести соревнования в России, а также запретить российским и белорусским спортсменам участвовать или соревноваться под нейтральным флагом.

Но она неоднократно говорила, что отстранение этих спортсменов — это не часть санкций, а мера пресечения.

«Нам пришлось действовать вопреки нашим ценностям и нашей миссии по объединению мира в рамках мирного соревнования», — сказал Бах. «Чего мы не делали и не хотели делать, так это не допускать спортсменов к участию в соревнованиях исключительно из-за их паспортов», — добавил он.

«Нам нужно изучить способы преодоления этой дилеммы с точки зрения участия спортсменов и возвращения к спортивным преимуществам, а не политического вмешательства».

«Мы собираемся изучить способы, которыми мы можем вернуться к этой единой миссии и как мы можем полностью избежать политизации спорта, его присвоения политическими интересами», — сказал Бах.

МОК призвал международные федерации отстранить спортсменов от соревнований, но не прокомментировал и не наложил санкции на национальные олимпийские комитеты России и Беларуси.

Хотя мероприятия, которые засчитываются для квалификации в некоторых видах спорта на Олимпийские игры в Париже, уже проведены, в большинстве видов спорта в ближайшие 18 месяцев будут проводиться континентальные или глобальные квалификационные соревнования.

Всего в программе Олимпийских игр 2024 года 32 вида спорта.

Репортаж Каролуса Граумана; Монтаж Хью Лоусона

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