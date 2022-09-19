Учащиеся знакомятся с функциями пространства.

Забыть внеклассный опыт. Вчера учащиеся Педагогической школы на Джордж-Стрит получили невероятный опыт.

Около 30 студентов первыми посетили последнюю выставку музея Отаго, научную ярмарку «Тухура Туаранги Аотеароа в космосе».

Интерактивная выставка была разработана в Данидине и позволяет посетителям запустить ракету, построить спутник и совершить космический тур в виртуальной реальности.

Это также позволяет посетителям прикоснуться к титановому баку российского космического зонда «Космос-482», который направлялся к Венере, когда он взорвался на низкой околоземной орбите после запуска в марте 1972 года.

Танк, который, как полагают, стал возможной причиной взрыва, был найден на ферме к северу от Отаго.

Координатор научного взаимодействия в музее Отаго, доктор Эндрю Миллс, сказал, что основная задача состояла в том, чтобы поделиться историями новозеландцев, работающих с новейшими космическими технологиями, в надежде вдохновить молодых посетителей представить себя в карьере в космической науке.

«Когда вы из маленькой изолированной страны, легко недооценить нашу роль в мире.

«Мы хотим, чтобы следующее поколение киви увидело, чего уже достигли другие и что возможно.

«Здесь, в Аотеароа, в космическом секторе существует огромный и постоянно растущий резерв рабочих мест.

«Мы хотим, чтобы дети были вдохновлены участвовать в этом».

Выставка финансировалась Министерством бизнеса, инноваций и занятости и создавалась в партнерстве с Космическим агентством Новой Зеландии с помощью компаний и исследовательских институтов со всей страны.

По его словам, как только премьера в Данидине завершится, он отправится в общенациональный тур, который начнется в Блаффе 31 октября.

«Это метеорит возрастом 4 миллиарда лет, космический мусор, приземлившийся в Аотеароа, симуляция черной дыры и некоторые другие действительно крутые вещи».