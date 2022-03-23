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Учащийся обвиняется в убийстве двух учителей шведской школы HS

23 марта, 2022
Toma Kulikov

Ученик-подросток предположительно убил двух учителей средней школы на юге Швеции в понедельник, а затем позвонил в полицию и признался в ужасном нападении.

По данным полиции, 18-летний подозреваемый совершил убийство на третьем этаже латинской школы Мальмё, расположенной в городе Мальмё, около 17:00, когда студенты собрались в здании, чтобы поработать над мюзиклом.

Полиция сообщила, что студент был арестован после того, как полиция нашла его рядом с двумя жертвами, двумя женщинами в возрасте пятидесяти лет.

Согласно сообщению Aftonbladet, именно студент позвонил властям и якобы убил двух человек.

В сообщении говорится, что он был вооружен ножом и топором, когда его нашли.

Местная полиция не смогла сразу подтвердить версию газеты.

У студента нет судимостей, и причина кровопролития не ясна.

«На данный момент еще слишком рано комментировать это», — заявила начальник полиции Мальмё Петра Стенкола.

У 18-летнего подозреваемого были нож и топор.
Йохан Нильссон / TT / Shutterstock
Люди почтили память двух учителей, убитых в латинской школе Мальмё 22 марта 2022 года.
Люди почтили память двух учителей, убитых в латинской школе Мальмё 22 марта 2022 года.
Агентство по охране окружающей среды / Йохан Нельсон
Полицейский стоит возле латинской школы Мальмё в Мальмё, Швеция, вторник, 22 марта 2022 года.
Шведская газета сообщила, что подозреваемый, по-видимому, позвонил в полицию по поводу своего двойного убийства.
Йохан Нильссон / информационное агентство TT через Associated Press

с AP провода

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