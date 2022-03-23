Учащийся обвиняется в убийстве двух учителей шведской школы HS

Ученик-подросток предположительно убил двух учителей средней школы на юге Швеции в понедельник, а затем позвонил в полицию и признался в ужасном нападении.
По данным полиции, 18-летний подозреваемый совершил убийство на третьем этаже латинской школы Мальмё, расположенной в городе Мальмё, около 17:00, когда студенты собрались в здании, чтобы поработать над мюзиклом.
Полиция сообщила, что студент был арестован после того, как полиция нашла его рядом с двумя жертвами, двумя женщинами в возрасте пятидесяти лет.
Согласно сообщению Aftonbladet, именно студент позвонил властям и якобы убил двух человек.
В сообщении говорится, что он был вооружен ножом и топором, когда его нашли.
Местная полиция не смогла сразу подтвердить версию газеты.
У студента нет судимостей, и причина кровопролития не ясна.
«На данный момент еще слишком рано комментировать это», — заявила начальник полиции Мальмё Петра Стенкола.
с AP провода
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