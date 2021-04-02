Ученики старшей школы Сенека рассказывают о своем пути к победе в конкурсе Russian Language Awards

23 марта пятеро старшеклассников из Сенека, изучающих русский язык, заняли призовые места на «Олимпиаде по русскому языку».

Золотые медали в категории юниоров / уровень 1 национального конкурса завоевали старший Шэрон Финлэп и первокурсники Дилан Бирнбаум Камински, Александр Стагервальд и Уильям Зинакис. Новый ученик Люк Хандт был награжден Серебряной медалью.

Все студенты на 1-м курсе русского языка под руководством преподавателя Мариан в Барнуме.

Барнум пояснил: «Олимпиада по русскому языку – это общенациональное соревнование для российских старшеклассников, которое проводится каждый год по всей стране». Студенты Сенека участвуют в Олимпийских играх в долине Делавэр, проводимых Университетом Темпл.

«Это возможность для студентов оказаться в среде, где все говорят по-русски», – сказала она.

Участвующие в конкурсе учащиеся выполняют три задания на русском языке: говорят на такие темы, как семья, школа или спорт; Обсудите русских композиторов, искусство, историю или литературу; И стихи читать по памяти

«Олимпиада – это не просто место, где можно отметить знание русского языка и культуры», – сказал Барнум. «Это возможность развить компетентность и уверенность в себе, наслаждаясь разговором по-русски.

Барнум отметил: «В Соединенных Штатах нет других языковых соревнований, подобных этому. Студенты Сенека начинают готовиться за несколько месяцев до этого уникального и интересного события. Мы с большой гордостью объявляем эти результаты».

Сенека – одна из четырех средних школ в региональном школьном округе Линнабе, в которой обучаются 6850 учеников из восьми общин округа Берлингтон.

Отправить новости сообщества по адресу [email protected]