Ученые анализируют детали одного из самых быстро меняющихся ледников в Антарктиде, Новости науки и технологий

Ученые обеспокоены быстрым таянием ледников, поскольку холодная тающая вода попадает в более теплый океан, замедляя океанические течения, а по мере таяния льда на суше уровень моря продолжает повышаться.

Общее изменение климата, вызванное, в основном, деятельностью человека, является причиной, поскольку выбросы углекислого газа и других парниковых газов привели к глобальному потеплению.

На полюсах температуры выше, и в результате ледники быстро тают. Тревожная трещина началась у подножия хрупкого ледника Туэйтс в Антарктиде, талая вода которого уже является причиной примерно 4 процентов повышения уровня моря в мире.

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В отчете, опубликованном 16 декабря Американским геофизическим союзом (AGU), ученые и практики обсуждают быстрое таяние ледников во время осенней встречи этого года.

Плавучий шельфовый ледник удерживается от берега мелководными морскими водами и действует как дамба, замедляющая поток льда с континента в океан.

Однако, если этот плавучий шельфовый ледник сломается, ледник Туэйтс ускорится, и его вклад в повышение уровня моря увеличится до 25 процентов.

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«Мы определили более слабые и более сильные участки шельфового ледника и предлагаем« зигзагообразный »путь, по которому трещины могут проходить сквозь лед, в конечном итоге разрушая шельф менее чем за 5 лет, в результате чего с континента вытекает больше льда», заявленная часть отчета.

Между тем, во вторник ООН официально признала, что температура 38 ° C, измеренная в Сибири в прошлом году, стала новым рекордом в Арктике, и забила тревогу в связи с изменением климата.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 20 июня 2020 года в российском городе Верхоянск наблюдалась изнуряющая жара, эквивалентная 100,4 градусам по Фаренгейту, — самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная за Полярным кругом.

«Этот новый рекорд в Арктике является одним из серии наблюдений, представленных в архив ВМО по погодным и экстремальным климатическим явлениям, которые вызывают тревогу по поводу нашего изменяющегося климата», — сказал его президент Петтери Таалас в заявлении.

(при участии агентств)