На этой неделе российские гиперзвуковые ракеты получили двойной удар от обстрелянных Украиной «Патриотов» и «Патриотов», застигнутых дома.

Когда-то описываемая как неудержимая, программа теперь столкнулась с растущими негативными последствиями внутри страны из-за обвинений в государственной измене против трех ученых, которые работали над этой технологией, точно так же, как Киев утверждает, что поставленные США системы ПВО были способны сбить несколько ракет.

Кремль заявил в среду, что ученым предъявлены «очень серьезные обвинения» после того, как редкий общественный резонанс по поводу репрессий во время войны вызвал растущее чувство беспокойства в российском обществе.

В опубликованном в понедельник открытом письме с критикой арестов трое коллег по гиперзвуковым технологиям предупредили, что российским исследованиям в этой области грозит «неизбежный крах».

Трое ученых — Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звягинцев — были сотрудниками Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича в сибирском городе Новосибирске. Согласно письму, все они задержаны по подозрению в государственной измене за последний год. опубликовано на сайте института.

В письме признается невиновность мужчин и восхваляются их академические достижения, и добавляется, что все трое решили остаться в России из-за престижной и высокооплачиваемой работы за границей.

«Каждого из них мы знаем как патриота, порядочного человека, неспособного на то, что подозревают следственные органы», — сказала она.

Редко и рискованно в современной России выступать в защиту обвиняемых в государственной измене, особенно после принятия в прошлом месяце законопроекта, увеличивающего максимальное наказание за преступление до пожизненного заключения.

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило о задержании Маслова и Шиплюка. прошлое летои Звегинцев ранее, на этой неделе. Там добавили, что Звягинцев был арестован около трех недель назад и находится под домашним арестом. NBC News не удалось проверить эти детали.

Шиплюк был ответственный за в лаборатории ультразвуковых технологий института, в которой находятся «уникальные гиперзвуковые аэродинамические установки, предназначенные для изучения фундаментальных и прикладных проблем гиперзвукового полета», говорится в его биографии на сайте. Маслов — известный специалист в области авиастроения. Он сказал.

Институт выдал Открой письмо В поддержку Маслова после его ареста в июне прошлого года за то, что он назвал «государственной изменой», заявив, что его коллеги были «шокированы» его задержанием. Также были собраны пожертвования от имени семей Масловых и Шиплюк на их судебные издержки.

ТАСС упомянул Ранее на этой неделе материалы дела Маслова были засекречены и переданы судье Санкт-Петербургского суда. Агентство сообщило, что дело Маслова расследует ФСБ России.

Хотя подробности их дел не были обнародованы, в открытом письме их коллег говорится, что трое мужчин могли быть арестованы просто за то, что они выполняли свою работу, включая выступления на глобальных конференциях и участие в международных научных проектах. В письме говорилось, что их работа неоднократно проверялась группой экспертов института, чтобы убедиться, что она не содержит «ограничительной информации».

«В этой ситуации мы не только опасаемся за судьбу наших коллег. Мы не понимаем, как продолжать делать свою работу», — добавил он, выразив опасения по поводу «резкого падения уровня исследований», если сотрудники будут слишком боятся делать свою работу.

В письме говорилось, что такие случаи отбивают у молодых российских ученых охоту оставаться в этой области и могут поставить российскую науку на грань пропасти, с которой она в последний раз сталкивалась после распада Советского Союза, когда произошла массовая утечка мозгов из страны. В письме добавлено: «Местный флаг может не выдержать второго подобного удара».

В письме также говорилось о скандальном деле российского ученого Дмитрия Колкера, арестованного в прошлом году по подозрению в измене, несмотря на то, что у него была запущенная форма рака. Он был доставлен в Москву для содержания под стражей и через несколько дней скончался.

Государственное информационное агентство РИА сообщило, что Кремль заявил, что ему известно о письме в защиту ученых, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что это дело российских спецслужб. По данным агентства, «это очень серьезное обвинение», — сказал он.

Но ученые не единственные патриоты, которые, похоже, сбивают Кремль с толку.

Сообщение прозвучало, когда Украина на этой неделе, по-видимому, сбила волну гиперзвуковых ракет, которые, как хвастался российский президент Владимир Путин, были неостановимы.

Во вторник Киев заявил, что за одну ночь сбил шесть российских ракет «Кинжал», но Москва оспорила это заявление.

Баллистические ракеты воздушного базирования считаются в России технологией следующего поколения и приветствовались Путиным в В.И. Широко разрекламированная речь В начале 2018 г., где он заявил, что они «неуязвимы» для существующих систем ПРО и ПВО, которые «просто не могут догнать».

Очевидная уязвимость этих ракет «вероятно, станет неожиданностью и смущением для России», заявило британское министерство обороны. Он сказал В его ежедневной рассылке среда.

Минобороны России Он сказал Одна из ее ракет «Кинжал» во вторник «поразила и полностью уничтожила» зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот» американского производства в Киеве, сославшись на «достоверные данные». Однако официальные лица США подтвердили, что батарея Patriot получила некоторые повреждения, но все еще находится в рабочем состоянии.