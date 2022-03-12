Ученые говорят: занимайтесь наукой, а не войной

«Я считал тогда и сейчас считаю, что эти связи очень важны», — сказал он в электронном письме. «Однако то, что Путин и российские военные сделали от имени Российской Федерации, настолько ужасно, что я решительно поддерживаю решение Совета ЦЕРНа».

Что все это означает для отдельных ученых в ЦЕРНе, неясно. В записке для лаборатории доктор Джанотти настаивал на том, что никого не отправили домой и что продолжающееся сотрудничество продолжается, по крайней мере, на данный момент.

Русско-украинская война: что нужно знать Карточка 1 из 4 На земле. Обеспокоенные местным сопротивлением, российские войска усилили бомбардировки Украины, нанося удары по аванпостам, расположенным далеко от линии фронта. Спутниковые снимки конвоя к северу от Киева показывают, что Россия перегруппировывает свои силы, чтобы начать там новое наступление. Иранская ядерная сделка. Официальный представитель ЕС заявил, что переговоры о возобновлении соглашения 2015 года зашли в тупик после вторжения. Россия, подписавшая соглашение, попыталась использовать окончательное одобрение соглашения как средство ослабления санкций, введенных из-за войны.

Подробно объяснил Джозеф Инкандела, физик из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, возглавлявший одну из групп, открывших бозон Хиггса. «Те, кто здесь, могут продолжать приходить в лабораторию и делать свою работу», — сказал он. «Те, кто прибывает из России, все еще могут добраться сюда довольно извилистыми путями полета, если им разрешат российские власти. Им не запрещен вход в ЦЕРН».

Однако Лиза Рэндалл, физик-теоретик из Гарвардского университета, отметила в электронном письме: «Поскольку полетов нет и, предположительно, передачи оборудования не произойдет, я не уверен в последствиях продолжения сотрудничества».

Пока что планы ЦЕРН по перезапуску Большого адронного коллайдера в апреле после трех лет ремонта и усовершенствований все еще выполняются. Майк Ламонт, директор ЦЕРН по ускорителям и технологиямИ

Так что обещание узкого моста связи остается в силе. В электронном письме Майкл Тернер, физик из Фонда Кавли в Лос-Анджелесе и бывший президент Американского физического общества, подчеркнул ценность этих неформальных рабочих отношений. Он отметил, что «ученые часто являются очень влиятельными членами своего общества», и их взаимодействие является напоминанием о «человечности всех людей, даже тех, кто живет в странах, лидеры которых совершают ужасные поступки».

Что касается действий России, он добавил: «Я думаю, что весь мир пытается понять, что делать».