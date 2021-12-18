Ученые заявили, что самая большая долина на Марсе в Солнечной системе содержит тонущие резервуары с водяным льдом.

В Валлес Маринерис — «Гранд-Каньон» на Марсе — вода на верхнем метре. ESA / DLR / FU Берлин (Г. Нойкум), CC BY-SA 3.0 IGO



Замечательно большой резервуар «скрытой воды» или льда был обнаружен в Валлес Маринерис, «Гранд-Каньоне» Марса и самой большой долине Солнечной системы — настолько близко к поверхности, что он может помочь поддерживать марсианскую колонию в будущем.

Предположим, ученые используют инструмент на борту спутника Марса, который отображает водород в верхнем слое марсианской почвы.

«Если предположить, что водород, который мы видим, связан с молекулами воды, получается, что 40% приповерхностного материала в этой области — это вода», — сказал Игорь Митрофанов из Института космических исследований Российской академии наук в Москве, Россия. . .

Ученые уже знают, что на Марсе есть водяной лед на его труднодоступных полюсах, но драматическая сцена Искреннего Хаоса в Валлес Маринерис, где был обнаружен водяной лед, находится на более низких, более теплых широтах, где, как правило, проводятся миссии на Марс. земля.

Кандор Часма, долина в северной части Валлес Маринер. ESA / DLR / FU Берлин (Г. Нойкум), CC BY-SA 3.0 IGO



Митрофанов — ведущий автор нового исследования. опубликовано На этой неделе в журнале Икарс подробным описанием результатов внешнего эпидермального детектора с микроскопическим разрешением нейтронного телескопа (FREND) на ЕКА-Роскосмос ExoMars для отслеживания тропических газов (TGO).

«Используя TGO, мы можем заглянуть на метр ниже этого слоя грязи и увидеть, что на самом деле происходит под поверхностью Марса, и, что наиболее важно, определить богатые водой« оазисы », которые не могли быть обнаружены с помощью предыдущих инструментов», — сказал Митрофанов. .

Скорее всего, обнаружится влажная зона размером с Нидерланды, хотя это может быть лед или вода, химически связанные с другими минералами на Марсе. «В целом мы думаем, что эта вода, скорее всего, присутствует в виде льда», — сказал соавтор Алексей Малахов из Института космических исследований РАН.

Наука была сделана с использованием телескопа для обнаружения нейтронов, а не света, а более высокое пространственное разрешение FREND сделало такое обнаружение возможным. Нейтроны образуются, когда частицы высокой энергии, известные как «галактические космические лучи», сталкиваются с Марсом; По словам Малахова, более сухая почва излучает больше нейтронов, чем более влажная, поэтому мы можем сделать вывод, сколько воды находится в почве, глядя на испускаемые ею нейтроны.

Впечатление художника от орбитального аппарата ExoMars на Марсе. ESA / ATG medialab



«Мы обнаружили, что центральная часть Valles Marineris полна воды — воды намного больше, чем мы ожидали», — сказал он. «Это очень похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где водяной лед постоянно остается под сухой почвой из-за постоянных низких температур».

Результаты делают Valles Marineris подходящим местом для будущих исследований Марса астронавтами, даже несмотря на то, что местность трудно исследовать.

Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter — первая часть двухэтапной миссии Европейского космического агентства и Роскомоса на Марс — находится на орбите красной планеты с 2017 года. В июне 2023 года вторая часть миссии — Розалинд Франклин Ровер — приземлится Oxia Planum на поверхности Марса.

Желаю чистого неба и широко раскрытых глаз.