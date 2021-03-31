Ученые из России и Германии измерили, как мозг узнает новые слова

Исследователи из Дублинского университета (Дуббинген, Германия) и Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия) разработали и протестировали новый метод, позволяющий понять, как мозг устанавливает связи между ранее не связанными словами. Результаты опубликованы. Журнал неврологической лингвистики.

Электроэнцефалография, используемая учеными, использовалась для измерения того, как мозг реагирует на несущественные результаты предложения. Итак, реакция мозга на последнее слово фразы «Мне нравится кофе со сливками и сахаром» намного меньше по сравнению с фразой «Мне нравится кофе со сливками и носками». Мозг работает аналогично словам в парах, таких как кошка-собака и кошка-небо.

«Мы получаем неврологический код того, как люди изучают новые связи между словами, по сути – языком», – сказал Юрий Павлов, научный сотрудник кафедры психологии Уральского федерального университета и Института клинической психологии и поведения Тюбингенского университета. . «В то же время это символическое поведение совершенно не зависит от реакций. Мозг сообщает нам то, что он узнал».

На первом этапе эксперимента участники просили пять пар несвязанных слов, каждая пара повторяется двадцать раз. Например, участники могут слышать пары слов, такие как телега-текст, смерть-плод, гравитация-корова. Позже для недавно изученных пар были добавлены аналогичные другие, но новые пары. Тест показывает, что реакция мозга на выученные пары слов быстро снижалась и снова и снова, снова и снова, не отличалась от ответов на знакомые пары слов, такие как кофе-сливки.

В будущем ученые планируют использовать разработанную экспериментальную парадигму у пациентов с когнитивными нарушениями.

«Пациенты с повреждением головного мозга, способные запоминать новые смысловые ассоциации, вероятно, имеют шанс прийти в сознание», – сказал Юрий Павлов. «Фактически, такая способность зависит от множества когнитивных функций, таких как долговременная и рабочая память, восприятие речи. Это означает, что мы можем подозревать, что анатомические и функциональные связи в мозгу не были полностью разрушены. Это также возможно, что пациент в курсе, но может сообщить нам об этом с помощью речи или жестов. Не может ».

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