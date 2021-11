Ученые НАСА надеются, что пение деревьев поможет нам достичь другой планеты

Патрик Холланд / CNET



космический корабль в низкая околоземная орбита Пение дуэтом с деревьями на земле звучит как сцена из фантастического фантастического фильма. Но если группа ученых и художников НАСА добьется своего, это будет настоящее 200-летнее сотрудничество.

Команда Trees and Machine, публичный художественный / научный проект под названием The Tree of Life, связывает Землю и космическое пространство с помощью песни, передаваемой по радиоволнам между орбитальным космическим кораблем и неожиданным технологическим компонентом: группой живых деревьев, активированных, чтобы действовать как антенные системы. Большой живой », — говорится в описании первого проекта от Фонд Сон Сун. Это недавно созданная некоммерческая организация, занимающаяся разработкой и производством устойчивых технологий, поддерживающих дальние космические полеты.

Цифровые датчики улавливают сдвиги в древесной среде, а специальное программное обеспечение преобразует эти данные в звуковые частоты, которые отправляются на небольшой далекий космический корабль. Взамен автомобиль отправит данные о своей работоспособности.

«По мере того, как меняются свет, вода и температура на деревьях, меняются и фактическая мелодия, громкость и звучание песни», — говорит он. Юлия Кристенсен, Президент Фонд Сон Сун, который стоит на стыке науки, искусства и дизайна.

«В краткосрочной перспективе мы слышим изменения в песне, когда день сменяется ночью, когда облака проходят над деревом, когда меняются времена года и так далее, — добавляет Кристенсен, руководитель программы художественной студии в Оберлинском колледже. «Но в очень долгосрочной перспективе — десятилетия или столетия — мы услышим серьезные глобальные изменения климата и другие изменения на нашей планете».

«Древо жизни» возникло как часть инициативы по разработке потенциального космического корабля будущего, который достигнет Проксимы B, экзопланеты на расстоянии 4,2 световых лет от Земли. Кажется, там потенциальная жизнь. Путешествие на это расстояние может занять около 6300 лет с современными технологиями, поэтому ученые ищут инновации, которые раздвигают границы продолжительности жизни технологий. Художники помогают им делать это творчески.

Художники, участвующие в Фонде космической песни, смогли выбрать практически любой объект для сюжета из своей экспериментальной коммуникационной системы. Так почему деревья? потому что они Должен Они продолжают существовать несколько десятилетий и могут рассказать большую историю о жизни на нашей планете.

говорит Кристенсен, чья работа исследует потребительский подход и сложности электронных отходов на нашей планете, и в космосе, вызывающая растущее беспокойство по мере облегчения освоения космоса.

«Древо жизни» возникло как часть инициативы по разработке потенциального космического корабля будущего, который достигнет Проксимы B, экзопланеты на расстоянии 4,2 световых лет от Земли.

Но пока деревья готовы к освещению, космический корабль, являющийся центром звукового опыта, еще не построен.

Стив Матусек, директор по передовым концепциям в Лаборатории инноваций НАСА в JPL, говорит, что команда приступит к испытаниям прототипов на основе кубов в следующем году. Будучи (надеюсь) непрерывной работой в течение 200 лет, космический корабль преодолеет ограничения технологического устаревания за ограниченный срок службы сотовых телефонов, планшетов и ноутбуков, которыми сегодня наполнена Земля.

«В конструкции нет движущихся частей, а электроника работает только 1% времени», — говорит Матусек, который работал над миссиями «Вояджер», «Юнона» и «Марс Куб-1». «Представьте, что вашей машине, компьютеру или телефону нужно прослужить 200 лет. Чем проще космический корабль, тем лучше».

Фонд Сон Сон Хи Соберите деньги для Древа Жизни на KickstarterПроект потратил более 11 500 долларов на достижение своей цели — 15 000 долларов, а до окончания кампании осталось три дня. (Имейте в виду, что не все проекты Kickstarter выполняются вовремя или в соответствии с обещаниями.)

Если все пойдет по плану, первые два дерева начнут «петь» в общественных местах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, поскольку спикеры транслируют дуэты в реальном времени. Деньги, собранные на Kickstarter, пойдут на оборудование, необходимое для соединения двух деревьев.

Итак, как именно это звучит, когда космический корабль и деревья используют общий микрофон? Не ждите ничего похожего на космические странности Дэвида Боуи или Битлз по всей вселенной. Аудиосэмпл для проекта больше похож на постоянный крик, который вы слышите во время испытаний системы экстренного вещания.

Однако это всего лишь базовый путь. Песня будет с открытым исходным кодом. Музыканты могут добавлять к нему, ди-джеи могут делать ремиксы, а ученые могут использовать его, чтобы обнаруживать сдвиги в наборах данных. Он будет принадлежать всем нам.