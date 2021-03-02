Ученые НАСА сбиты с толку спутниковыми снимками России

Спутник зафиксировал странные волновые линии в некоторых частях российской Арктики, в результате чего ученые не понимают, что это такое.
Хотя интригующий полосатый эффект присутствует всегда, он более заметен, когда зимой выделяются белые снежные узоры.
Странная картина проявляется независимо от времени года.
Ученые НАСА считают, что эта часть Среднесибирского плато покрыта вечным льдом более 90 процентов в году, что иногда приводит к таянию через короткие промежутки времени.
Согласно Nature World News, в 2003 году ученые задокументировали образование круглых или полосатых форм, которые могли постоянно замерзать, затем плавиться, а затем замерзать.
Эффект возникает, когда почва и камень сортируются по форме во время цикла замораживания-оттаивания.
«Форма эрозии немного отличается от стандартной эрозии наносов, но она вызвана постоянным льдом», – сказал НАСА Уолт Мейер, эксперт по льду из Национального центра данных по льду и льду США.
«Реки размываются сквозь мерзлую землю. Также могут быть некоторые эффекты от мороза, влияющего на ландшафт».
Многие реки, в том числе Марга, пересекаются на плато, и по мере того, как они проходят рядом с рекой, линии начинают исчезать.
Ученые считают, что это может быть результатом накопления наносов на берегах рек в результате миллионов лет эрозии.
Хотя НАСА признает эти прогнозы надежными, они не могут быть подтверждены, пока ученые внимательно не изучат это место.
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