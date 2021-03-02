Ученые НАСА сбиты с толку спутниковыми снимками России

Спутник зафиксировал странные волновые линии в некоторых частях российской Арктики, в результате чего ученые не понимают, что это такое.

Сделанные фотографии в Operational Land Imager (OLI) НАСА Покажите территорию по обе стороны от спутника Landsat 8 и реки Марка. Россия Средне-Сибирское плато.

Хотя интригующий полосатый эффект присутствует всегда, он более заметен, когда зимой выделяются белые снежные узоры.

(НАСА / Лаборатория Земли)

Странная картина проявляется независимо от времени года.

Ученые НАСА считают, что эта часть Среднесибирского плато покрыта вечным льдом более 90 процентов в году, что иногда приводит к таянию через короткие промежутки времени.

Согласно Nature World News, в 2003 году ученые задокументировали образование круглых или полосатых форм, которые могли постоянно замерзать, затем плавиться, а затем замерзать.

Эффект возникает, когда почва и камень сортируются по форме во время цикла замораживания-оттаивания.

Еще одной причиной может быть эрозия земель у геологов Рассказывая НАСА Линии напоминают по форме слоеный пирог на осадочных породах.

Как выглядит регион летом – 22 июля 2019 г., осенью – 15 сентября 2016 г., зимой – 29 октября 2020 г. (НАСА / Лаборатория Земли)

«Форма эрозии немного отличается от стандартной эрозии наносов, но она вызвана постоянным льдом», – сказал НАСА Уолт Мейер, эксперт по льду из Национального центра данных по льду и льду США.

«Реки размываются сквозь мерзлую землю. Также могут быть некоторые эффекты от мороза, влияющего на ландшафт».

Многие реки, в том числе Марга, пересекаются на плато, и по мере того, как они проходят рядом с рекой, линии начинают исчезать.

Ученые считают, что это может быть результатом накопления наносов на берегах рек в результате миллионов лет эрозии.

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