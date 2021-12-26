Ученые обнаружили «светящийся снег» в российской Арктике и объяснили явления, вызывающие его.

Ученые Беломорской биологической станции МГУ наблюдали новое необычное явление, связанное со свечением снега. Вера Емельяненко, биолог, заявила, что гуляла с коллегой, когда они увидели странную вспышку на ледяных отмелях. Спутник. Затем она попросила своего коллегу и фотографа станции Александра Семенова сфотографировать странные огни. Позже Семенов разместил фотографии удивительных явлений в Facebook. Емельяненко утверждает, что при прикосновении она вспыхнула бледно-голубым цветом.

Александр Семенов, сфотографировавший это явление, объяснил, что они никогда не ожидали найти под носом красоту, о существовании которой они не подозревали. Публикуя фотографию в Facebook, Александр упомянул, что теперь он знает, что под снегом тоже есть светящийся планктон. Он также заявил, что это было снято на Беломорской биологической станции во время метели. Он также сказал, что, гуляя по берегу, они заметили сияющие тела под ногами, светящиеся в темноте. Затем он выразил восхищение ее красотой.

Копеподы: организмы, излучающие свет.

Вера Емельяненко взяла немного снега и изучила его под микроскопом, чтобы обнаружить, что свечение было вызвано крошечными биолюминесцентными существами, известными как веслоногие рачки. Биолюминесценция — это излучение света живым организмом. в соответствии с Национальная географияЭти веслоногие рачки попали в ловушку сильного течения в Белом море через дыры во льду и снегу, говорит Ксения Косопукова, специалист по морскому зоопланктону в Арктике Российской академии наук в Москве.

Веслоногие рачки, иногда известные как морские клопы, имеют длину всего несколько миллиметров. По некоторым оценкам, веслоногие рачки составляют большую часть биомассы океана и являются пассивными пловцами. Копеподы обычно живут на глубине от 80 до 300 футов ниже поверхности океана в течение дня и поднимаются на несколько футов над поверхностью ночью.

Однако, по мнению Metro, некоторые ученые считают, что колонии динофлагеллат, одноклеточных водорослей, проявляющих биолюминесценцию, могут объяснить светящийся снег. Юрген Берге, профессор Университета Арктики в Норвегии, обнаружил аналогичные залежи льда на побережье норвежского архипелага Шпицберген.

(Фото: @ AlexanderSemenov / Facebook)