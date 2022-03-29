Ученые подозревают изменение климата из-за гибели лосося в открытом море

Примерно в 400 милях к югу, в Бристольском заливе, крупнейший в мире промысел лосося установил рекорд в прошлом году: более 66 миллионов лососей вернулись в реки в его водоразделах. эта сумма Он ожидается В этом году снова разорваться.

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Судьбы тихоокеанских лососей в разных речных системах сильно различаются. Ученые говорят, что по мере того, как планета нагревается в результате сжигания ископаемого топлива, изменения в состоянии океана помогают Эти колебания и дикие обвалы основных акций. Эти рыбы северной части Тихого океана представляют большую часть мировой рыбы. Лосось, пойманный в дикой природе, и его выживание влияет на экономику и культуру Тихоокеанского региона.

За три десятилетия работы в качестве государственного ученого Лори Уиткамп наблюдала за этими колебаниями по мере усиления климатических изменений. количество лосося увеличиваться Модели, которые предсказывают, сколько лосося вернется из моря, становятся все более надежными.

«Лосось появится в том, что мы считаем действительно хорошим океаном, а затем рухнет», — сказал Уиткамп, рыбный биолог из Орегонского национального управления океанических и атмосферных исследований. «Они не вернутся».

Стрессы, с которыми лосось сталкивается в реках своей среды обитания, и их опыт в прибрежных водах хорошо задокументированы. Но мало что известно о том, что они терпят в открытом море. Именно здесь некоторые виды лосося проводят несколько лет, прежде чем вернуться к размножению, и Уиткамп говорит, что многие из них умирают, потому что волны морской жары, вызванные изменением климата, меняют их экосистему.

«Как только они покидают этот прибрежный район, они попадают в черный ящик», — сказала она.

Крупнейшая экспедиция по исследованию лосося в северной части Тихого океана, которая сейчас проводится, призвана пролить свет на этот этап. в жизненном цикле лосося. Пять кораблей из США, Канады и России собрали образцы лосося и изучили состояние океана почти на миллион квадратных миль. Исследователи надеются нанести на карту места, где лосось из разных рек проводит зимние месяцы, когда еды мало и они особенно уязвимы, а также обнаружить признаки конкуренции между видами лосося после морской жары в последние годы.

«Мы наблюдаем резкое или резкое сокращение многих наших запасов лосося», — сказал Джеки Кинг, главный научный сотрудник канадского исследовательского судна Sir John Franklin. «В океане высокий уровень смертности, и нам кажется, что это одна из самых сложных вещей для оценки».

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Но российское вторжение в Украину сорвало эти международные усилия. Незадолго до того, как российское исследовательское судно должно было покинуть Владивосток, администрация Байдена отозвала четырех американских ученых, которые должны были находиться на борту «Тинро». Правительство США также запретило Tinro. От действующей в водах исключительной экономической зоны США, протянувшейся примерно на 200 миль к югу от Алеутских островов на Аляске, где находится российский корабль Я планировал сделать несколько проб.

В настоящее время ожидается, что Россия заполнит половину из примерно 80 поисковых сайтов, которые она намеревалась изучить.

«Когда в сети есть дыры, это никогда не бывает хорошо», — сказал Алексей Пинчук, профессор биологической океанографии в Университете Аляски в Фэрбенксе, который находился на борту авианосца «Белл М. Шимада». Конечно, это повлияет на нашу уверенность в результатах.

Вейткамп работал главным научным сотрудником на Shimada, 209-футовом исследовательском судне NOAA, которое недавно вернулось после 38-дневного плавания в море. Остановка в Кадьяке, Аляска. экипаж 40 человек, В составе 14 ученых они выдержали ветер силой 50 узлов и волны высотой до 15 футов, преодолев более 6000 миль.

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«Я все еще качаюсь и качаюсь», — сказала она на следующий день после того, как Shimada пришвартовалась в Тихоокеанском военно-морском центре NOAA в Ньюпорте, штат Орегон.

Во время полета ученые тянули трал шириной 100 футов в течение часа, прежде чем поднимать на борт лосося или другие пойманные виды. В сети. Лосось чаще встречается в открытом море, чем при плавании в прибрежных водах или реках. Самое большое количество пойманных в одну из этих сетей было 45 рыб. Датчик CTD — большое круглое устройство, состоящее из набора трубок для сбора воды — измеряет температуру, соленость и другие характеристики водяного столба на различных глубинах более 3000 футов. Затем корабль в течение нескольких часов двигался к следующему месту поиска, находящемуся на расстоянии 60 морских миль.

На борту корабля ученые хранили образцы мышц лосося, крови, чешуи, половых желез, печени и ушных косточек — косточек уха, которые раскрывают Возрастные линии похожи на годичные кольца деревьев. Они проверили желудок лосося для измерения что они едят и собирают ДНК из морской воды, чтобы увидеть, какие другие организмы присутствуют, а какие отсутствуют. READ Премьер предупреждает, что Запад должен выбрать между российским газом и поддержкой Украины Борис Джонсон

Специалисты по лососю достаточно хорошо осведомлены о генетике различных видов лосося в Тихоокеанском регионе. что они Он может поймать рыбу в открытом океане и точно знать, откуда она взялась.

«Гены просто взорвались», — сказал Уиткамп. «Только в реке Колумбия мы можем различить 10 отдельных групп».

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Многие из дружелюбных лососей, пойманных учеными Shimada, выглядели тощими и истощенными, рыбы, которых Уиткамп назвал «выжившими». В ближайшие месяцы лабораторный анализ определит, испытывают ли рыбы обычные зимние трудности или голодают и поедают свои внутренние органы. В ближайшие месяцы ученые изучат относительную численность, статус добычи, жирные кислоты и химический состав тела лосося, чтобы получить более долгосрочное представление об его рационе, помимо того, что он только что съел до того, как был пойман.

Пинчук, специализирующийся на зоопланктоне, представляет собой мелких морских животных, дрейфующих в океанских течениях и становящихся добычей лосося и других рыб.

Исследовательская миссия, известная как Пан-Тихоокеанская экспедиция в открытом море 2022 года, расширяет предыдущие исследования, проведенные в заливе Аляска в 2019 и 2020 годах. Некоторые общие несоответствия с предыдущими экскурсиями: вода была намного прохладнее, чем в предыдущие годы, а лосось, как правило, водился южнее. Хотя кижуч был вторым по численности видом, выловленным в 2019 году, в этом году их было меньше.

С помощью этих экспедиций ученые надеются объяснить, как лосось выживает в нагревающемся Тихом океане. Начиная с 2013 года у западного побережья США оставалась масса необычно теплой воды. Он длился три года, занимал площадь почти 1000 квадратных миль и стал известен как The Point. Вторая точка появилась в Тихом океане в 2019 году.

дразнящие причины отношений между Планета нагревается, и почему лосось может умереть, не так просто. Лосось сталкивается со многими хищниками на каждом этапе своего жизненного цикла. Изменение климата наносит ущерб потокам, в которые они выделяются, и не только за счет увеличения Температура воды: засуха изменяет течение, лесные пожары уничтожают пляжную среду обитания, а оползни вызывают подъем ила в реках. Меняющиеся условия также меняют жизнь сообществ зоопланктона, криля, кальмаров и других лососей. Зависимость от добычи в океане.

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Для холодного лосося тепло увеличивает скорость метаболизма. Этот повышенный метаболизм также может снизить калорийность их добычи, делая ее менее питательной. Таким образом, более теплая вода заставляет лосося нуждаться в большем количестве пищи, иногда когда пищи меньше.

«Мы знаем, что морская жара действительно нарушила пищевую сеть», — сказал Эд Фарли из Аляскского центра науки о рыболовстве, который находился в Симаде. «Мы думаем, что это было одной из причин резкого снижения доходов, особенно в районе залива Аляска, после первой морской волны тепла». READ 1925 Клуб советских рабочих воссоздан для новой эры.

По его словам, это была особая проблема для возвращения горбуши и лосося на юго-восток Аляски после первой волны тепла.

Но Исключением остается нерка Бристольского залива, которая поддерживает коммерческое рыболовство в регионе с оборотом 2 миллиарда долларов. Доходы здесь выросли до рекордного уровня и ожидается, что превысит Более 70 миллионов нерок в этом году.

Изменение климата может быть движущей силой этого Эти изменения тоже. В отличие от многих лососей, нерка Бристольского залива какое-то время живет во внутренних озерах, прежде чем отправиться в океан. По словам биологов, в этих теплых озерах молодняк лосося получают больше пищи, что помогает подготовить его к жизни в открытом море.

Популяции лосося, как правило, перемещаются в разные части Тихого океана. Многие суки Бристольского залива проводят зиму к югу от Алеутских островов, где исследования более десяти лет назад показали, что они хорошо питаются. Но русский корабль не поедет в Этот район во время экспедиции в этом году.

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Недавнее резкое сокращение дружелюбного лосося на западе Аляски, особенно в реках Юкон и Кускоким, представляет собой неотложную загадку, которую ученые-рыболовы хотят решить. Жители Аляски назвали давление рыболовства, в том числе лосося, которого другие морские суда ловят в качестве прилова, а также конкуренцию со стороны рыб, выращенных в заводских условиях, в качестве возможных факторов краха лосося на Юконе.

По словам Фарли, масса более теплых тихоокеанских вод, которые медленно двигались на север, в Берингово море, вероятно, усложнили жизнь этим двум друзьям, особенно в начале их жизни, и, возможно, стали основной причиной их массовой гибели.

«Если вы любите лосося и проводите свой первый год в океане, единственное, чего вы хотите, — это расти», — сказал он. «Мы видим, что молодь лосося не набрала много жира перед зимой».

Климатические модели предполагают, что морские волны тепла будут возникать чаще, поскольку атмосфера и океаны продолжают нагреваться.

Фарли сказал, что тихоокеанский лосось по-прежнему остается «истории выживания». Но эти резкие сокращения популяций лосося — зловещий знак. Изменение климата, по его мнению, «вызвало множество смертей, которые мы видим».