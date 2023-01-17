Ученые считают перемещение видов последним средством в условиях изменения климата

Отчаянно пытаясь спасти гавайских морских птиц от поднимающихся океанских вод, ученые перевозят птенцов на новый остров в сотнях миль от них.

Переселение видов для их спасения — когда-то считавшееся табу — быстро набирает обороты, поскольку изменение климата разрушает среду обитания. Подобные переводы предлагаются для птиц, ящериц, бабочек и даже цветов.

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Все еще существуют опасения, что новая практика может нанести непреднамеренный вред так же, как инвазивные растения и животные нанесли ущерб местным видам.

Но для зябликов Тристрама на северо-восточном острове Терн на Гавайях, который находится на высоте 6 футов (1,8 метра) над уровнем моря, перемещение 40 птенцов в искусственные норы на расстоянии более 500 миль (805 километров) на Оаху может спасти новую надежду. Этот вид считается уязвимым к исчезновению, и цель состоит в том, чтобы молодые буревестники вернулись в свой новый дом, когда они станут достаточно взрослыми, чтобы размножаться.

«Остров Терн дрейфует», — сказал биолог Эрик Вандерверфф из некоммерческой организации Pacific Rim Conservation. «Изменение климата Это вызывает еще большую потребность в этом — выведении вида за пределы его известного исторического ареала. «

Ожидаемое изменение администрации Байдена к Закону об исчезающих видах облегчит перемещение некоторых из наиболее исчезающих видов в места, где они ранее не были зарегистрированы.

В ответ государственные чиновники и ученые штата по охране дикой природы предложили переселить часть некоторых видов, борющихся с изменением климата, в том числе ключевого оленя в Южной Флориде, голубую бабочку Карнера на Среднем Западе и Северо-Востоке и пустынного дрока в Неваде, Калифорнии и США. Сент-Круа Граундс. Ящерица на Виргинских островах.

Республиканцы в западных штатах, включая Монтану, Нью-Мексико и Аризону, выступают против этого предложения, заявляя, что оно может нанести ущерб окружающей среде, например «инвазивные виды» Он представлен целенаправленно.

Биолог из Университета Нотр-Дам Джейсон Маклахлан сказал, что предложение, которое федеральные чиновники рассчитывают завершить в июне, отражает «фундаментальный сдвиг в том, как мы думаем о защите и сохранении видов».

По словам Маклахлана, проблема выходит за рамки исчезающих видов и поднимает вопросы о том, что следует считать «аборигенным» сейчас, когда изменение температуры подталкивает некоторые виды к более высоким высотам или к полюсам планеты.

Подобные изменения температуры происходили в прошлом на протяжении тысяч лет, но нынешнее изменение происходит только в течение десятилетий и коренным образом разрушает экосистемы. «В конечном счете, — сказал он, — нам придется начать думать об этом таким образом, чтобы люди, включая меня, чувствовали себя некомфортно». «Говорить, что с этим видом все в порядке, а с другим — нет, значит требовать от человека слишком многого».

По словам Вандерверффа, чтобы спасти буревестников, ученые должны действовать до того, как популяция исчезнет. «Через 30 лет, — сказал он, — эти птицы, безусловно, станут редкостью, если мы ничего с этим не сделаем».

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Перемещение видов за пределы исторических ареалов по-прежнему редкость, но официальные лица США по охране дикой природы определили несколько находящихся под угрозой исчезновения растений и животных, которые уже пострадали от изменения климата: льдина Монтаны, антарктические императорские пингвины, гора Рейнир у куропатки и болотный воробей. с атлантического побережья и много птиц на Гавайях.

Представитель Службы рыболовства и дикой природы США Карен Армстронг заявила, что в настоящее время нет предложений по созданию новых популяций этого конкретного вида. «В будущем ареалы некоторых видов могут измениться из-за изменения климата, или их нынешние места обитания могут стать непригодными из-за вторжения инвазивных видов», — сказал Армстронг в электронном письме. «Мы рассматриваем создание экспериментальных популяций за пределами их исторических ареалов как потенциальный инструмент для управления ими и их сохранения».

Один из планов, который в настоящее время рассматривают официальные лица США по охране дикой природы, касается птиц, обитающих на Гуаме, которые уничтожили коричневых древесных змей, случайно завезенных на остров примерно в 1950 году на военных грузовых кораблях.

Последние 29 диких зимородков были пойманы на Гуаме в 1980-х годах и выведены в неволе, чтобы выиграть время. В соответствии с находящимся на рассмотрении предложением, в начале этого года девять маленьких вора в законе будут выпущены обратно в дикую природу на острове Пальмира, находящемся на расстоянии более 3600 миль (5800 км).

Если репопуляция будет успешной, морской удильщик станет одним из немногих видов, которым статус «исчезнувший в дикой природе» был присвоен статус «находящийся под угрозой исчезновения».

Есть надежда, что гуамский зимородок, также известный как Sihek, может быть возвращен на свой родной остров, если древесная змея будет взята под контроль, сказала Эрика Ройер, орнитолог из Смитсоновского института природоохранной биологии в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Этот вид интенсивного управления необходим для того, чтобы у нас были разумные шансы поймать некоторые виды», — сказал Дон Лайонс из Института морских птиц Национального общества Одюбона.

Однако потенциальная опасность — и научные дебаты — заключается в том, что люди не могут предсказать. Человечество веками перемещало виды, часто непреднамеренно, а иногда причиняя большой вред.

Примеров тому предостаточно: азиатский карп распространяется через реки и ручьи американскими скворцами из Европы, уничтожая урожай и отгоняя певчих птиц. Мидии-зебры Евразии уничтожают коренное население. Лозы кудзу из Японии были посажены для стабилизации почвы и распространились по десяткам штатов, заглушая другие растения.

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Ученый Марк Шварц из Калифорнийского университета в Дэвисе сказал, что поначалу он скептически относился к перемещению видов в целях сохранения, когда биологи начали обсуждать эту идею около десяти лет назад. Быстрые темпы вымирания в последнее время заставили его поверить в то, что праздное сидение может быть дорогостоящей ошибкой.

Джеймс Уотсон, ученый-эколог из Университета Квинсленда в Австралии, сказал, что «многие, многие виды» должны быть переселены, иначе они могут вымереть, поскольку все более опасные лесные пожары, вызванные климатом, вынуждают говорить о переселении. Он сказал, что беспрецедентные пожары три года назад, вероятно, уничтожили последние места обитания некоторых исчезающих видов.

«Мы уже сыграли в русскую рулетку с климатом, и мы уже на лыжной трассе — мы можем больше рисковать».