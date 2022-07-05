Ученые ЦЕРН впервые наблюдали три «странные» частицы

ЖЕНЕВА (Рейтер) — Ученые, работающие на Большом адронном коллайдере, обнаружили три невиданные ранее субатомные частицы, которые отпирают строительные блоки Вселенной, сообщил во вторник Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН).

27-километровый (16,8-мильный) БАК в ЦЕРНе — это машина, которая обнаружила бозон Хиггса, который вместе со связанным с ним энергетическим полем считается важным для формирования Вселенной после Большого взрыва 13,7 миллиардов лет назад. Читать далее

Теперь ученые из CERN говорят, что они заметили новый тип «пентакварков» и первую в истории пару «тетракварков», добавив три члена к списку новых адронов, обнаруженных на БАК.

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Они помогут физикам лучше понять, как кварки связаны друг с другом в составных частицах.

Кварки — это элементарные частицы, которые обычно объединяются в бинарные и тройные группы, образуя адроны, такие как протоны и нейтроны, из которых состоят атомные ядра.

Однако изредка он также может объединяться в частицы из четырех и пяти кварков или тетракварков и пяти кварков.

«Чем больше анализов мы проводим, тем больше экзотических адронов находим», — физик Нильс Туннинг. Он сказал в текущей ситуации.

«Мы переживаем период открытий, подобный 1950-м годам, когда началось открытие «зоопарка частиц» адронов, что в конечном итоге привело к кварковой модели обычных адронов в 1960-х годах. Мы создаем «зоопарк частиц 2.0».

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Репортаж Майкла Шилдса Под редакцией Кэтрин Эванс

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