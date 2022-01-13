Ученый заявил, что летальность российского омикронного оружия не превышает 0,5% — Наука и космос

Москва, 11 января. Вирусолог Анатолий Альштейн из Национального эстетического исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава России считает, что летальность штамма вируса Омикрон не превысит 0,5% в России и 0,1-0,2% в странах с более высоким уровнем вакцинации.

«На данный момент очень точно рассчитать эту убойную силу (вызванную штаммом коронавируса «Омикрон» — ТАСС) сложно, и на это потребуется больше времени, но в целом, скорее всего, она не превысит 0,5%, и я думаю, где страны были вакцинированы — нет. Мы все еще достаточно иммунная страна, и мы должны сделать прививку — будет около 0,1-0,2% смертности». Москва 24 Телеканал по вторникам.

Вирусолог отметил, что появление варианта Омикрон в популяции связано с резким повышением уровня заражения. Эксперт уточнил, что «когда начинается резкий рост заражения, это означает, что как минимум 80-90% вируса, который у нас есть, — это Омикрон».

26 ноября вариант B.1.1.529, определенный в Южной Африке, был определен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «переменная, вызывающая озабоченность» и обозначен греческой буквой омикрон. Новая порода уже зарегистрирована более чем в 100 странах мира. По данным Росздравнадзора, по состоянию на 30 декабря 2021 года в стране выявлено около 103 случаев этого типа. Специалисты считают, что штамм Омикрон может представлять угрозу, поскольку он распространяется быстрее других и содержит множество мутаций.