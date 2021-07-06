Ущерб окружающей среде Мурманской области за два года уменьшился – губернатор – Арктика сегодня

Москва, 6 июля. Губернатор Андрей Чибис заявил в понедельник, что уровень экологического ущерба в Мурманской области за последние два года снизился.

«У нас большой промышленный сектор», – сказал он во время презентации проекта Arctic Clean Project в общественном зале. <...> Очень важно иметь старые производственные мощности, не отвечающие современным требованиям ».« Только за последние два года мы значительно снизили экологический ущерб, когда мы совместно с «Норникелем» закрыли плавильный цех, нанося экологический ущерб с 1930-х годов ».

В ходе реализации специального инвестиционного контракта в регионе инвестиции в горнодобывающий сектор составили более 30 миллиардов рублей (409 миллионов долларов), а выбросы загрязняющих веществ в Мончегорске снизились примерно на 34%, сказал губернатор, добавив, что промышленные объекты в регионе были модернизированы. Идет.

«Еще одна задача, которая стоит перед нами, – это сокращение зависимости от дизельного топлива, которое очень сильно загрязняет окружающую среду», – добавил губернатор. «Мурманская область – крупнейший потребитель тепловых и электрических станций».

В апреле 2020 года Российский научный фонд (РНФ) сообщил, что ученые обнаружили повышенный уровень тяжелых металлов в небольших озерах Мурманска. Они объяснили загрязнение выбросами компаний, накопившимися за последние десять-двадцать лет. Спустя несколько месяцев группа ученых Кольского научного центра РАН в ходе комплексного исследования обнаружила высокие концентрации ванадия и никеля в донных отложениях Мурманских озер.

Дом зятя, в котором работало 660 человек в Мурманской области, закрыли в конце 2020 года.

О «зеленой» экономике

Многие западные страны используют финансирование ESG (экологическое, социальное и управленческое) – особый подход к финансированию, который включает заботу об окружающей среде, социальное развитие и корпоративное управление. Такой подход стал популярным среди российских компаний. Россия работает над «зеленым» финансированием, при котором проектное финансирование предоставляется при условии, что компания улучшает окружающую среду, смягчает последствия изменения климата и более эффективно использует ресурсы.