Ущерб от войны: украинская космическая компания использует новый подход, чтобы заставить Россию заплатить 530 миллионов евро

Виталий Кучеренко — генеральный директор «ЧеЗаРа», украинской компании космической телеметрии, в которой раньше работало 15 000 человек. Сейчас в компании работает всего 300 человек, и она утверждает, что ответственность за это несет Россия. Однако у Кучуренко несколько новый подход к перестройке своей компании. Его история начинается в 2014 году…

Крым: переломный момент

«Было время, когда без нас не было космической отрасли».

Кучеренко говорит, что «ЧеЗаРа» была настолько важна для российской космической отрасли, что после 2014 года, когда сотрудники единогласно решили прекратить предоставлять свои технологии в связи с незаконной аннексией Крыма, количество аварий, связанных с запусками российских космических аппаратов, увеличилось.

Но это решение обернулось огромными потерями для черниговской компании, работающей более шести десятилетий: она потеряла более 86% всей выручки.

Но решающая экономическая неудача наступила почти десятилетие спустя, когда Россия вторглась в Украину.

В апреле 2022 года российская армия на месяц осадила Чернигов. The New Yorker назвал нападение «городской смертельной ловушкой».

«После авиаударов и бомбардировок завода большая часть зданий была разрушена», — говорит Кучеренко, который считает, что Россия, реализуя потенциал его компании, нацелена, в том числе, и на уничтожение завода.

ЧеЗаРа работала, по словам Кучаренко, «по всем международным программам, проводимым другими странами. Например, были программы НАСА. Вместе с НАСА мы работали над программой «Морской старт» для США». Компания производила телеметрическое оборудование для космических кораблей; Итак, оборудование для производства цифровых или научных данных.

«Повреждено оборудование, вся инфраструктура, технические сети и энергоснабжение… полностью разрушены», — добавил Кучеренко. «Работать на таком предприятии практически невозможно. Поэтому сейчас пока доступны только важные профессии, обеспечивающие порядок и сохранность имущества».

Из 15 000 сотрудников ЧеЗаРы осталось всего около 300 человек. Кучеренко оценивает убытки в 530 млн евро и считает, что может их компенсировать через суд, несмотря на отказ России выплатить компенсацию.

Креативный юридический подход

Кучеренко хочет собрать деньги с западных компаний, которые раньше вели бизнес с Россией и не могут выплатить долги стране из-за международных санкций.

«Россия не готова выплатить компенсацию, и она не готова выплатить компенсацию. Но есть компании или страны, которые должны России деньги или другие вещи, потому что международным правом не запрещено отказываться от этих долгов по договору уступки. Это нормальные европейские компании и страны могут заплатить нам за счет долга перед Россией.

Для этого ЧеЗаРа должна сначала пройти через украинские суды и выиграть. После этого судебное решение должно быть признано в странах, где компания хочет потребовать деньги: Италии, Германии, Польше и Франции.

препятствия для преодоления

Эксперты считают, что это возможно, но есть одно серьезное препятствие: государственный иммунитет.

«Существует широко распространенное мнение, что государства равны, поэтому суды одной страны не могут принимать меры против другой», — сказал Euronews Хольгер Хестермайер, профессор международного права и права Европейского союза в Королевском колледже Лондона.

«Обычно это означает, что в тех случаях, когда предъявляется иск другому штату, этот штат заявляет о своем иммунитете, и дело закрывается. Теперь иммунитет больше не является абсолютным».

Адвокаты Чесары утверждают, что Россия освобождена от иммунитета из-за резолюции ООН, в которой говорится, что иммунитет не применяется, если страна серьезно нарушает гарантированные на международном уровне основные свободы и права человека.

Хестермейер объясняет, что это не первый случай, когда инвестор получает судебное решение против России, а затем требует деньги, ища по всему миру свои торговые активы.

«Ничего из этого не будет легким», — признал он. «И на этом пути будут невероятно большие препятствия. И не обязательно, что они победят. Но до сих пор Украина также очень тщательно вырабатывала правовую стратегию. И я бы не сказал с самого начала, что у всех нет шансов. «

«ЧеЗаРа всегда была первопроходцем во многих вопросах, — утверждает Кучеренко. «Я думаю, что наши юристы также будут в авангарде этого процесса».

И добавляет: «Если у него не получится, то будем ждать, как и все, победы Украины… и репараций».