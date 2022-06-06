Уэльс обыграл сборную Украины по футболу в отборочных матчах чемпионата мира

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Когда все закончилось, украинские игроки стояли в слезах под дождем в Кардиффе, а их мечта попасть на чемпионат мира была прервана Уэльсом в ожесточенном матче со счетом 1:0, который жестоко превратился в автогол. Уэльс вышел в финал чемпионата мира впервые за 64 года, присоединившись к Англии, США и Ирану в группе B на ноябрьском турнире в Катаре. Уэльс сыграет со сборной США 21 ноября, в ночь открытия турнира.

Хотя эта игра проходила в Кардиффе, партизанская публика уважительно относилась к Украине, которая была сентиментальным фаворитом игроков с семьей и друзьями в зоне боевых действий. Полузащитник Александр Зинченко использовал послематчевую трибуну, чтобы призвать к единству.

«Нам нужно показать людям, что всем нужно жить в мире и что нам нужно полностью прекратить войну, потому что никогда не знаешь, что будет завтра», Об этом он сообщил Sky Sports.. «Сегодня это Украина, а завтра российская агрессия может быть с вашей страной. Вот почему нам нужно объединиться и быть вместе».

Украина атаковала Уэльс в первом тайме, но не смогла сделать то, что хотела в атаке. Тем временем Гарет Бэйл, забивший пять голов в последних пяти играх за Уэльс, пришел после того, как Дэн Джеймс выиграл со штрафного на краю площади ворот. Белл на 34-й минуте нанес удар в сетку капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в свои ворота.

«Это лучший результат в истории валлийского футбола», — заявил Бэйл. Об этом он сообщил Sky Sports.. «Это означает все. Это то, из чего сделаны мечты. Я потерял дар речи, потому что я так счастлив. Слова не могут описать, что мы чувствуем в данный момент». READ Бокс-Ла-Крус выиграл тяжелое золото в качестве кубинского рефери в Токио.

Отличием в конце игры для Уэльса стал вратарь Уэйн Хеннесси, который отразил девять сейвов, в том числе потрясающий сейв на 83-й минуте против Артема Дубека, где Бен Дэвис остановил отскок.

«Мы справились с каждым вызовом, который они нам поставили», — Дэвис. Об этом он сообщил Sky Sports.. «Это невероятно, мечта сбылась. Как команда мы так усердно работали для этого. Возможно, у нас не самая талантливая группа, но мы делаем все возможное».

После финального свистка солдат в толпе запел гимн «Слава Украине» — «Слава Украине».

Игроки и официальные лица Уэльса поняли, что Украина будет большим поощрением, и вручили 100 билетов украинским беженцам, проживающим в Уэльсе.

«Большая часть мира хотела бы пройти через Украину», — сказал менеджер Уэльса Роберт Пейдж, признав, что его команда не была его эмоциональным фаворитом. Первый министр Уэльса Марк Дракфорд отметил, что, поддерживая валлийскую команду, игра дала нам «возможность подтвердить нашу поддержку Украины, которая борется с жестокими и дикими военными действиями России».

Футбольная ассоциация Уэльса также пригласила посла Украины в Великобритании посетить матч, к которому Украина вышла после впечатляющей победы со счетом 3:1 в среду против Шотландии. Эта встреча состоялась через шесть месяцев после предыдущей соревновательной игры Украины и после того, как ее матч с Шотландией был перенесен с марта, потому что Украина не смогла сформировать команду после российского вторжения.

Многие украинские игроки Он сказал Он рассматривал возможность вступления в армию страны после вторжения в феврале. Александр Петраков, 64-летний тренер команды, пытался нанять команду, но ему отказали, и команде было разрешено выехать за границу для подготовки к матчу на прошлой неделе, поскольку она надеялась обеспечить первое место страны на чемпионате мира с 2006 года. . READ Российский запрет оставляет велосипедистов «Газпрома» в «полной неопределенности» | Больше спортивных новостей

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На прошлой неделе Зинченко сдерживал слезы, когда говорил о том, как решимость его страны «никогда не сдаваться» вдохновила команду, игроки которой вышли на поле с флагом Украины на плечах. «Мы хотим поехать на чемпионат мира, мы хотим подарить эти замечательные чувства украинцам», Зинченко сказал На прошлой неделе, «потому что в этот самый момент они так этого заслуживают».

Игроки обеих команд заявили, что попытаются относиться к этому просто как к игре. «Если мы сможем щелкнуть пальцами и снять боль, которую испытывает Украина, мы сделаем это быстро», — сказал Пейдж. «Но когда дело доходит до футбола, гудит свисток. [off]Мы хотим выиграть этот матч. Работа есть работа».