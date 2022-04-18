Уэст-Де-Мойн занял второе место в рейтинге ресторанов Ирины.

Сделай дубль для Ирины Харченко.

В конце месяца тезка и совладелец любимого русско-американского урбандейла Ирина Бар & Ресторан Вместе с мужем и совладельцем Дмитрием Яковлевым она открывает второе заведение в Западном Де-Мойне.

Ресторан Irina’s Steak & Seafood, расположенный в центре города Уэст-Глен по адресу: 650 S. Prairie View Drive, отличается изысканной атмосферой и изысканными блюдами по сравнению с рестораном Urbandale, где фирменные блюда включают бефстроганов, московское филе и лосося Веллингтона. Шашлык из свинины.

В угловой части Западного Де-Мойна ранее располагался ресторан Bonefish Grill, который закрылся в 2021 году. Bonefish, принадлежащий Outback Steakhouse, материнской компании Plowman Brands, больше не находится в Айове, и постоянным клиентам придется ехать в Омаху, чтобы посетите ближайший сетевой ресторан морепродуктов.

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Вторая локация Ирины — своеобразное возвращение Хрущенко и Яковлева. Дуэт остался в Западном Де-Мойне с тех пор, как они впервые переехали в Айову и открыли свою первую итерацию Ирины во втором по величине городе метро в 2006 году. Пара, иммигрировавшая в Канаду из России, приземлилась в Айове, потому что у них здесь есть друзья.

Харченко рассказал, что перед началом пандемии коронавируса в марте 2020 года искали помещение для открытия второго ресторана. Когда Bonefish Grill закрылся, пара сказала, что время пришло.

«Я думаю, что мы можем привнести этот замечательный опыт и в Западный Де-Мойн», — сказал Яковлев. «Мы всегда думали об открытии второго заведения, но это никогда не было подходящим моментом. Чем дольше мы ждем… тем моложе мы никогда не становимся».

«Когда вы видите возможность, вам нужно двигаться вперед», — сказал Харченко. «Если вам нравится то, что вы делаете, вам просто нужно двигаться вперед. Было много конкурентов, сколько людей пытались попасть в это пространство, но мы добились своего».

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Используя свой более чем 16-летний опыт работы в ресторанной индустрии, Харченко и Яковлев сказали, что в двух заведениях Ирины будут представлены отдельные уникальные меню с несколькими перекрывающимися популярными блюдами, такими как первые блюда из креветок с молнией и лососем au poivre, который является сочным. Филе лосося с горошком перца, кремом из коньяка, спаржей и лобстером из сладкого картофеля.

В меню нового ресторана появился стейк из нью-йоркского хрена весом 16 унций с картофельным пюре на пахте.

В условиях стремительного роста расходов на продукты и эксплуатационные расходы, а также пяти месяцев подряд инфляции, достигшей 40-летнего максимума, Яковлев сказал, что в этом году он уже трижды менял меню Ирины, чтобы скорректировать блюда и цены.

«Если я покупаю говяжью вырезку по цене от 12 до 13 долларов, а она стоит 20 долларов плюс… как я могу объяснить людям повышение цен?» — сказал Яковлев. «Но вы платите за качество. Я не пытаюсь достать вам средний стейк в стиле Хай-Ви. Я куплю вам стейк, который вы не сможете купить в магазине».

Айоваковлев сказал, что он закупил разделанную говядину из Айовы, которая перерабатывается менее чем в 100 милях от государственной границы, и купил американскую говядину вагю — говядину с очень мраморным вкусом и высоким процентом жира — у Фермы Снейк-Ривер.

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И не забудьте водку.

Рекламируемый как самый большой выбор водки в Айове, фирменное меню спиртных напитков Ирины будет доступно в обоих заведениях. По словам Яковлева, имея более 100 этикеток для алкогольных напитков, выбрать фаворита — все равно, что выбрать среди разных сортов вина.

«Вы можете сказать, что вам нравятся какие-то сорта, красные или белые, в зависимости от ваших ощущений, но это как водка», — сказал Яковлев. «Особенно сегодня. Водку делают из ржи, пшеницы, картофеля, винограда и кукурузы».

В настоящее время у Ирины более 15 рабочих мест в обоих офисах. Позвоните по телефону 515-331-0399 для получения дополнительной информации.

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