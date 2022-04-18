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Уэст-Де-Мойн занял второе место в рейтинге ресторанов Ирины.

18 апреля, 2022
Apollinariya Soloveva

Сделай дубль для Ирины Харченко.

В конце месяца тезка и совладелец любимого русско-американского урбандейла Ирина Бар & Ресторан Вместе с мужем и совладельцем Дмитрием Яковлевым она открывает второе заведение в Западном Де-Мойне.

Ресторан Irina’s Steak & Seafood, расположенный в центре города Уэст-Глен по адресу: 650 S. Prairie View Drive, отличается изысканной атмосферой и изысканными блюдами по сравнению с рестораном Urbandale, где фирменные блюда включают бефстроганов, московское филе и лосося Веллингтона. Шашлык из свинины.

В угловой части Западного Де-Мойна ранее располагался ресторан Bonefish Grill, который закрылся в 2021 году. Bonefish, принадлежащий Outback Steakhouse, материнской компании Plowman Brands, больше не находится в Айове, и постоянным клиентам придется ехать в Омаху, чтобы посетите ближайший сетевой ресторан морепродуктов.

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