У второго российского космического корабля, пристыкованного к Международной космической станции, произошла утечка охлаждающей жидкости.

Остановите нас, если вы слышали это раньше, но произошла утечка информации о российском космическом корабле, прикрепленном к Международной космической станции. Об этом утром в субботу сообщило российское космическое агентство «Роскосмос». кабель Грузовой корабль «Прогресс», пристыкованный к Международной космической станции, потерял давление в кабине. НАСА позже Он сказал Разгерметизация произошла из-за утечки охлаждающей жидкости.
НАСА объявило: «Причина потери охлаждающей жидкости в космическом корабле «Прогресс-82» расследуется». «Ворота между «Прогрессом-82″ и станцией открыты, температура и давление на борту станции в норме. Экипаж, которому сообщили о протечке криогенного контура, вне опасности и продолжает нормальную работу космической станции».
для каждого Space.com«Прогресс-82» прибыл на Международную космическую станцию 28 октября. До субботнего объявления космический корабль должен был покинуть станцию 17 февраля. Неясно, будет ли Роскосмос двигаться вперед по этому графику, как планировалось изначально. Российский космический корабль «Прогресс» спроектирован так, чтобы сгореть в атмосфере Земли после завершения миссии по снабжению, а это означает, что у «Роскосмоса» нет возможности расследовать утечку на Земле. Время открытия приходится на тот же день, когда космический корабль «Прогресс-2» пристыковался к Международной космической станции, и менее чем через два месяца после того, как на космическую станцию просочился еще один российский космический корабль.
В декабре российский космический корабль «Союз МС-22». Охлаждающая жидкость начала течь Так же, как космонавты Дмитрий Петлин и Сергей Прокопьев готовились к почти семичасовому выходу в открытый космос. Позже Роскосмос обвинил в аварии то, что оказалось ударом метеорита. Если на Международной космической станции не произойдет чрезвычайной ситуации, Роскосмос сочтет космический корабль непригодным для перевозки людей. агентство будет Очередной запуск «Союза» позднее в этом месяце вернуть на Землю Петелина и Прокопьева, а также астронавта НАСА Фрэнка Рубио.
Арс Техника Эрик Бергер Предварительный инцидент вызывает сомнения в том, действительно ли Союз МС-22 был поражен небольшим метеоритом. Россия никогда не публиковала фотографии столкновения, а космическая программа страны имеет историю недавних проблем. В 2021 году, например, Роскосмос обвинил программную ошибку в Наука осечка Это временно сместило Международную космическую станцию с ее обычной ориентации.
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