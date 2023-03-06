У второго российского космического корабля, пристыкованного к Международной космической станции, произошла утечка охлаждающей жидкости.

Остановите нас, если вы слышали это раньше, но произошла утечка информации о российском космическом корабле, прикрепленном к Международной космической станции. Об этом утром в субботу сообщило российское космическое агентство «Роскосмос». кабель Грузовой корабль «Прогресс», пристыкованный к Международной космической станции, потерял давление в кабине. НАСА позже Он сказал Разгерметизация произошла из-за утечки охлаждающей жидкости.

НАСА объявило: «Причина потери охлаждающей жидкости в космическом корабле «Прогресс-82» расследуется». «Ворота между «Прогрессом-82″ и станцией открыты, температура и давление на борту станции в норме. Экипаж, которому сообщили о протечке криогенного контура, вне опасности и продолжает нормальную работу космической станции».

для каждого Space.com«Прогресс-82» прибыл на Международную космическую станцию ​​28 октября. До субботнего объявления космический корабль должен был покинуть станцию ​​17 февраля. Неясно, будет ли Роскосмос двигаться вперед по этому графику, как планировалось изначально. Российский космический корабль «Прогресс» спроектирован так, чтобы сгореть в атмосфере Земли после завершения миссии по снабжению, а это означает, что у «Роскосмоса» нет возможности расследовать утечку на Земле. Время открытия приходится на тот же день, когда космический корабль «Прогресс-2» пристыковался к Международной космической станции, и менее чем через два месяца после того, как на космическую станцию ​​просочился еще один российский космический корабль.

В декабре российский космический корабль «Союз МС-22». Охлаждающая жидкость начала течь Так же, как космонавты Дмитрий Петлин и Сергей Прокопьев готовились к почти семичасовому выходу в открытый космос. Позже Роскосмос обвинил в аварии то, что оказалось ударом метеорита. Если на Международной космической станции не произойдет чрезвычайной ситуации, Роскосмос сочтет космический корабль непригодным для перевозки людей. агентство будет Очередной запуск «Союза» позднее в этом месяце вернуть на Землю Петелина и Прокопьева, а также астронавта НАСА Фрэнка Рубио.

Арс Техника Эрик Бергер Предварительный инцидент вызывает сомнения в том, действительно ли Союз МС-22 был поражен небольшим метеоритом. Россия никогда не публиковала фотографии столкновения, а космическая программа страны имеет историю недавних проблем. В 2021 году, например, Роскосмос обвинил программную ошибку в Наука осечка Это временно сместило Международную космическую станцию ​​с ее обычной ориентации.