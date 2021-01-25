У Гейба Ньюэлла большие планы на интеллектуальные компьютерные интерфейсы в играх

Соучредитель и президент Valve Гейб Ньюэлл рассказал об исследованиях Valve компьютерных и мозговых интерфейсов (BCI) для игр и не только в интервью с Новая Зеландия 1 новости. Хотя Ньюэлл признает, что идея прямого взаимодействия вашего разума с компьютером кажется «неотличимой от научной фантастики», он говорит, что разработчики совершат «глупую ошибку», если проигнорируют эту область.

Ньюэлл говорит, что Valve в настоящее время работает с наушниками OpenBCI для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом, чтобы облегчить разработчикам понимание сигналов, исходящих от человеческого мозга. По сути, это позволило бы программе понять, нравится ли игроку игра, и соответствующим образом настроить игровой процесс. Например, игры могут увеличивать сложность, если игроку скучно. Но более амбициозные идеи Ньюэлла на самом деле заключаются в том, чтобы писать сигналы в мозг людей, а не просто читать их.

«О, помните Боба? Вы помните, когда Боб был взломан российским вредоносным ПО? Это отстой».

Ньюэлл предполагает, что наша способность участвовать в текущих играх ограничена нашим физическим телом – или, как он выражается, «мясными аксессуарами». Но прямое взаимодействие с мозгом игрока может открыть множество возможностей. «Реальный мир будет выглядеть плоским, бесцветным и туманным по сравнению с тем опытом, который вы можете создать в мозгу людей», – говорит Ньюэлл.

Valve публично говорила о своей работе над компьютерными интерфейсами между мозгами и раньше. Вернувшись на Конференцию разработчиков игр 2019 года, ведущий психолог-экспериментатор Valve Майк Амбиндер рассказал о работе компании в регионе: VentureBeat упомянул В то время он охватывает многие из тех же возможностей и вариантов использования, которые Ньюэлл определил в своем последнем интервью.

Ньюэлл говорит, что BCI не только используются в играх, но и могут помочь в других сферах жизни человека, таких как сон. Он говорит: «Одно из первых приложений, которое я ожидаю увидеть, – это улучшенный сон – сон станет приложением, которым вы управляете, когда вы говорите:« О, мне нужно столько сна, мне нужно столько REM ».

Несмотря на все шансы, Ньюэлл признает, что мозг и компьютерные интерфейсы несут в себе риски. Он говорит, что идея о том, что BCI заставляет кого-то чувствовать боль, является «сложной темой», и добавляет, что интерфейсы будут так же уязвимы для вирусов, как и другие технологии, что указывает на то, что им потребуются аналогичные меры безопасности.

Никто не хочет говорить: «Помнишь Боба? Помните, когда Боб был взломан российским вредоносным ПО? Этот пухлый – он все еще голый бегает по лесу? «Люди должны быть уверены в том, что это безопасные системы, не представляющие долгосрочных рисков для здоровья».

Тем не менее, у Valve пока нет планов коммерциализировать свои исследования. Ньюэлл говорит, что они продвигаются настолько быстро, что любое устройство рискует устареть после медленного маркетингового процесса. «Скорость, с которой мы узнаем о вещах, очень высока, – говорит Ньюэлл.

Другие известные компании, которые в настоящее время изучают мозг и компьютерные интерфейсы, включают Facebook, которая работает над тем, чтобы позволить пользователям писать своим мозгом, и Neuralink от Илона Маска, который пытается разработать менее инвазивный способ связи компьютера с человеческим разумом. .

Вы можете ознакомиться с другими идеями Ньюэлла о полном потенциале церебральных компьютерных интерфейсов в письменной форме по адресу 1 новости, Который недавно говорил с ним о планах Valve по развитию игр.