У Дмитрия Рогозина могут быть проблемы в России

Прошло почти пять месяцев с тех пор, как Дмитрий Рогозин начал он был уволен Как генеральный директор Роскосмоса, российского государственного космического агентства. Позже русский космический офицер Согласовано Рогозин был отстранен от этой высокопоставленной должности, чтобы снизить напряженность в отношениях с НАСА и другими партнерами по Международной космической станции. Это сработало по мере улучшения международных отношений в области космических путешествий.

После его смещения ходили слухи, что Рогозин может занять какую-то руководящую должность в оккупированных Россией частях восточной Украины. Однако этого все же не произошло, поэтому Рогозин объявил себя руководителем исследовательской группы добровольцев «Царские волки». Задача Рогозина состояла в том, чтобы испытать и доставить передовые технологии вооружения, необходимые российским войскам для победы в войне.

В рамках своих усилий Рогозин публикует изображения и отчеты. Его Telegram-аккаунт Прибытие с войсками из Донбасской области Украины. Рогозин также опубликовал фотографии себя в солдатской одежде, чтобы хоть мельком увидеть Рогозина и, возможно, создать образ «крутого парня». Однако временами действия Рогозина больше походили на косплей, чем на что-либо другое, и некоторые русские (а также Бывшие астронавты НАСА) высмеял российского политика, который когда-то был близок к президенту России Владимиру Путину.

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В последнее время русские придираются к этим фотографиям Рогозина, потому что они показывают, что он одет в более дорогое снаряжение, чем то, что доступно российским войскам. Часть его оборудования на самом деле производится в странах НАТО, против которых выступает Россия.

Российские военные репортеры высмеивают Дмитрия Рогозина за то, что он регулярно публикует свои фотографии в причудливой военной форме НАТО, которая стоит дороже, чем то, что получают регулярные российские войска. Например: pic.twitter.com/j7nQyTMPys — Эрик Бергер (@SciGuySpace) 28 ноября 2022 г.

Среди новых критиков Рогозина не кто иной, как Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», одна из самых опасных фигур России. Популярность Пригожина в этом году значительно возросла, поскольку Путин помог остановить волну военных действий на Украине. В этой роли Пригожин фактически получил карт-бланш на действия в России и Украине.

Пригожин возглавляет организацию под названием «Группа Вагнера», которая направила наемников для поддержки российских войск на востоке Украины. Делая это, Пригожин безжалостно критиковал представителей российской обороны, руководивших ранними этапами войны. российского военного генерального штаба, Он сказал в октябре«Всех этих сволочей надо отправить босиком на фронт с автоматом».

Теперь Пригожин наблюдал за экспедициями Рогозина вблизи линии фронта. Пригожин сказал, что действия Рогозина на Украине явно были направлены на пиар, а не на продвижение военных действий России. Дальше, он сказалСолдаты группы Вагнера хорошо обучены распознавать тех, кто носит форму НАТО. Если они увидят таких людей, они готовы убить.

Пригожин взял на борт «Роскосмоса» эталон российских ракет и спутников, который длился с мая 2018 года по июль 2022 года и стал свидетелем нескольких громких неудач.

Рогозин пока не ответил на критику, по крайней мере публично.