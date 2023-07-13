Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют все ресурсы и предпосылки для становления своего развивающегося региона в условиях нарастающей глобальной социально-экономической нестабильности.

«Неслучайно в своем обращении к руководителям всех [other] Обращаясь к государствам-членам ЕАЭС, Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что перед ними стоит задача сделать Союз сильным, независимым и самодостаточным полюсом в формирующемся многополярном мире.

Он указывал на рост взаимной торговли между экономическим и валютным союзом, помимо увеличения промышленного производства. Одним из конкурентных преимуществ ЕАЭС Оверчук назвал энергетическую безопасность.

Мы полностью самодостаточны во всех основных энергоресурсах: [natural] Газ, нефть, нефтепродукты и электроэнергия. в [natural] Вице-премьер России добавил, что цены на газ в странах Союза остаются на этом уровне, что гарантирует конкурентные преимущества для нашей промышленности и сельского хозяйства.

По мнению Оверчука, чтобы уверенно продолжать развиваться и соответствовать новому международному экономическому укладу, ЕАЭС должен стать одним из лидеров формирования нового многополярного мира.

Следует отметить, что Армения является членом Евразийского экономического союза.