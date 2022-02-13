У игроков Mario Kart 8 большие проблемы с новым загружаемым контентом

Когда все думали, что Nintendo объявит Марио Карт 9 Во время Nintendo Direct на этой неделе Nintendo удивила пользователей Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED и Nintendo Switch Lite, объявив о Марио Карт 8 Делюкс «Booster Course Pass», который должен добавить 48 различных обновленных курсов из сегмента серии в шесть волн, не закончится до конца 2023 года. Для этого пользователям Switch необходимо либо заплатить более 24,99 долларов США, либо получить Nintendo. Switch Online + Расширение членского пакета. Как видно из названия, не всех это впечатлило.

Конечно, многие Марио Карт Поклонники были в восторге от объявления, хотя было много разочарований по поводу отсутствия нового поста. Однако абонемент Booster Course Pass не используется. Марио Карт 9 Это не единственная проблема некоторых поклонников Nintendo с новостями. Если вы думаете, что заметили, что визуальные эффекты для новых курсов выглядят не совсем правильно, вы не одиноки; Некоторые поклонники Nintendo считают, что новые курсы ухудшили визуальные эффекты.

«Я не знаю, будет ли это беспокоить людей, но я чувствую, что на это следует указать: пути, которые они добавляют к этому МК8 Делюкс Они сильно отличаются от курсов в оригинальной игре», — отметила Джули Джей в Twitter. Художественный стиль выглядит так же, как Марио Карт Тур Применение, как вы относитесь к этому? «

Я не знаю, будет ли это беспокоить людей, но я чувствую, что это следует отметить: Треки, которые они добавляют в MK8 Deluxe, выглядят совершенно иначе, чем в оригинальной игре. Artstyle выглядит так же, как приложение Mario Kart Tour, как вам это? pic.twitter.com/7iyvJr56zk — ДЖОЛЛИ ДЖ✨ (DynamoSuperX) 9 февраля 2022 г.

«Наконец-то кто-то еще говорит об этом. Звучит ужасно. Это буквально прямые порты неформатированных моделей из Tour (мобильная игра). Ответ читается в согласии.

«Как-то разочаровывает, что они не переделали его для Switch, а просто портировали из мобильной игры», Добавить еще один ответ. «Я имею в виду, что 48 Tracks по-прежнему великолепен, но я хотел бы хотя бы улучшить его визуально».

На момент публикации Nintendo не ответила ни на одну из этих критических замечаний, и мы не ожидаем, что это изменится по ряду причин. Однако, если это произойдет, мы обязательно дополним историю всем, что может сказать Nintendo. А пока не стесняйтесь делиться своими горячими мыслями и мнениями в разделе комментариев или, в качестве альтернативы, отправьте мне сообщение в Твиттере. Мустафа Хосни О Боже, Аминь Пожалуйста, дайте мне знать там. Что вы думаете о новых трассах для Mario Kart 8 Deluxe?

Четное , Котаку.