У игры есть «мировая премьера», и она работает с разработчиком уже 2,5 года, и можно предположить, что Zelda

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Приближается церемония вручения наград Game Awards, и ряд игр Nintendo в разных категориях находится в стадии разработки, чтобы выиграть призы. Это может быть самый важный из многих Metroid dread, которая является игрой года.

Предложение не ограничивается только призами. Речь также идет о рекламе, и еще раз, ведущий и организатор Джефф Келли с нетерпением ждет в социальных сетях того, что нас ждет. В своем последнем посте в Твиттере он дразнил «мировую премьеру», над которой команда работала с разработчиком в течение 2,5 лет.

Только что посмотрел финальную версию #thegameawards Первое в мире предложение, над которым мы работаем с разработчиком 2,5 года. Для нас большая честь, что нам поручили поделиться этой работой со всем миром. — Джефф Кейли (@geoffkeighley) 28 ноября 2021 г.

Как видно ниже, ряд поклонников Zelda заметили, насколько сиквел Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы Об этом было объявлено около 2,5 лет назад. Хотя некоторые скептически относятся к этой игре, так как она носит название «мировая премьера», было также отмечено, как на Game Awards были проведены мировые премьеры игр, которые показывались ранее.

И помните, у этой новой игры от Zelda до сих пор нет официального названия. Ранее в этом году, Nintendo даже сказала, что сдерживает имя — Чтобы избежать чрезмерного раскрытия информации, он попросил фанатов «оставаться на связи».

Скажу сразу, BotW 2 анонсировали около 2,5 лет назад.— Tabulatelk15 (@ Tabulatelk15) 28 ноября 2021 г.

Технически Aonuma могла бы говорить о E3, но даже в этом случае график этого твита невероятно хорошо совпадает.— Tabulatelk15 (@ Tabulatelk15) 28 ноября 2021 г.

Я ненавижу тот факт, что BOTW2 подходит для этого, но, вероятно, это не так … верно? https://t.co/4VyqSEo9fO— BY2K @ Not Quite Endwalker Month (@ TheBY2K) 28 ноября 2021 г.

BotW 2 был анонсирован 2,5 года назад. Это будет считаться мировой премьерой, потому что это даже не было действительно достойным раскрытием. https://t.co/57d9kVRqqM— Существование — Праздничный месяц радости (@ howtoexist2) 28 ноября 2021 г.

Мне действительно хочется верить, что он имеет в виду The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. 1) Мы знаем, что до игры еще далеко, и Nintendo скрывает информацию об игре, включая субтитры. 2) У Zelda есть история игровых наград.https://t.co/xOmZDKrhE7 — Стелс (@ Stealth40k) 28 ноября 2021 г.

В 2021 году исполняется 35 лет сериалу The Legend of Zelda. Пока что Nintendo поделилась трейлером новой игры на E3 в этом году (см. Выше), так что еще есть время добавить его к торжествам на The Game Awards. Также ходили слухи о том, что Зельда появится на шоу в этом году уже довольно давно, и мы все еще ждем возвращения Wind Waker и Twilight Princess, основываясь на … Слух появился в начале этого года.

Премьера Game Awards в этом году состоится 9 декабря — прямая трансляция из Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Будут награды, «мировые шоу», музыкальные выступления и многое другое. Голосование тоже открыто, а все игры в номинации вы можете увидеть в Наш предыдущий пост. Как вы думаете, чем может быть это большое открытие? Даже если это не связано с Zelda, как вы думаете, мы увидим продолжение Breath of the Wild на шоу в этом году? Оставьте комментарий ниже.