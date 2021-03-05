У Китая есть «закрытое окно возможностей» для достижения своих геополитических целей: Гордон Чжан

Президент Китая Си Цзиньпин столкнулся с “закрытым окном возможностей” для достижения своих геополитических целей, заявил в четверг “The Story” автор и эксперт по китайским делам Гордон Чжан.

“он [Xi] Он понимает, что у него проблемы с экономикой », – объяснил Чжан ведущей Марте МакКаллум. Но самое главное – это демографическая проблема.

«В настоящее время в Китае в четыре раза больше населения, чем в Соединенных Штатах», – сказал Чжан. «К концу этого столетия население, вероятно, будет меньше, чем в Соединенных Штатах. Это самый драматический крах демографии в истории, если не будет войны или болезней. И если Пекин не достигнет своих целей в будущем, допустим, что пять лет нет никакой надежды наверстать упущенное. Нас и нас обошли “.

Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Пекин, Чжан подчеркнул, что «Китай – наш главный противник, а такие страны, как Россия, Иран и Северная Корея, он может бросить вызов международной системе только потому, что Китай дает ему силу».

«Это проблема Китая», – сказал он. «Это не проблема Ирана или России. Это проблема в центре внимания Пекина, потому что Китай очень враждебен Соединенным Штатам и враждебен по своей природе в этом режиме».

Тем не менее, президент Байден придерживается того, что Чанг описал как «многовековую» точку зрения, согласно которой «Соединенные Штаты могут объединиться с Китаем и что в наших интересах, по сути, помочь коммунистической партии укрепиться».

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«Байден придерживается точки зрения, несовместимой с тем, что делает Китай сегодня», – добавил автор. «Они совершают зверства, и это действительно не доходит до президента».

Чжан добавил, что Соединенные Штаты «не могут на самом деле установить отношения сотрудничества со страной, объявившей« народную войну »нам, Китаю. Сделали это в мае 2019 г.. Так что, хотя это звучит хорошо, на практике это не работает “.