«У мальчиков и девочек все по-разному» — Канада Восток.

Наташа Лионн

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Иногда актеры не всегда пожинают плоды внимания к своей карьере.

Выйдя на экраны Netflix в 2019 году, Наташа Лионн «Русская кукла» катапультировала ее в мир элитных телережиссеров. Сезон 2 превзошел ожидания в 2022 году, а Леон снова оказался в центре внимания, сыграв главную роль в сериале Райана Джонсона «Павлин» «Poker Face».

Однако, несмотря на шквал успеха, Леон не может не думать, почему перед ней не открывается больше возможностей.

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При присоединении к разговору в Голливудский репортерКруглый стол актеров, который был опубликован во вторник, показал, что 44-летней иконе не удалось получить больше популярных голливудских выступлений.

«Забавно быть писателем, создателем, режиссером и звездой, иметь 13 номинаций или что-то в этом роде, и это не похоже на «кучу фильмов Marvel», — признал Леоне. — На самом деле они такие: «О, теперь мы видим в вас потенциальную угрозу».

Затем Лайонс заметил, что выдающиеся люди, занимавшие аналогичные должности, редко сталкивались с такими препятствиями.

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«По какой-то причине гораздо проще сказать: «Боже мой, этот парень классный и на него интересно смотреть, давайте поместим его в кучу вещей». Она объяснила, что это очень отличается для мальчиков и девочек.

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Леоне объяснила, что ее недовольство выходит за рамки Marvel, и вместо этого хотела глубже погрузиться в разговор о голливудских звездах, пытающихся перейти от критического успеха к мейнстримным проектам.

«Я ничего не значу для Marvel», — сказала она. Это может быть непреднамеренно. Я думаю, что многие люди пытаются быть великодушными, почти говоря: «О, я не знал, что ты хочешь заниматься такими вещами. Например, ты создал «PEN15″, зачем тебе…» И я не знаю. эти дамы лично, но я не вижу их внезапно на рекламных щитах по всему городу для романтических комедий или чего-то в этом роде».



