С момента ареста Бритни Грейнер спортсмены со всего мира отказывались от предложений поехать в Россию. Некоторые даже отказываются от крупных контрактов. Даже правительство Канады советовало хоккеистам избегать игр в России и Белоруссии на фоне продолжающейся войны на Украине.

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Ранее в этом году российские власти задержали Грейнер за ношение в ее вещах масла каннабиса. В том же месяце Россия начала нападение на Украину, что серьезно ухудшило ее отношения с Западом. С тех пор лучшие спортсмены из разных видов спорта бойкотируют Россию. Некоторые организации даже не допускали Россию к участию в своих турнирах. Игроки WNBA ясно дали понять, что не вернутся в Россию, пока Бритни Гренье не выйдет на свободу.

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Несмотря на все это, игроков из Канады в настоящее время играет в РХЛ достаточно много. На самом деле в КХЛ играют 48 игроков из Канады.

Агент говорит, что игроки из США и Канады отклонили предложения из-за саги о Бритни Гринер

Это меньше, чем в прошлом году, поскольку в прошлом году в КХЛ обменялись 53 игрока. Это было уменьшено после того, как базирующаяся в Финляндии команда вышла из лиги. Но, несмотря на советы правительства Канады, многие игроки все еще играют в лиге. Правительство Канады опубликовало два заявления в два разных дня, в которых игрокам рекомендовалось вернуться домой в целях их собственной безопасности.

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После того, как некоторые критики поставили под сомнение «персонаж» Бритни Гренье, легендарный голос WNBA сделал смелое заявление о российской судебной системе.

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У агента по имени Ричи Винтер много клиентов и несколько игроков, которые сейчас играют в лиге. Он говорит, что игроки понимали риски и решили остаться. он Он сказалИ «В прошлом году, когда все это произошло, несколько игроков попали под перекрестный огонь. Они остались и не видели никакой опасности».

Однако он также сказал, что было много возможностей, которые были отклонены. добавил он, «У всех разный профиль риска. У меня были канадские и американские клиенты, которые отказывались от огромных сумм денег по сравнению с тем, что они заработали бы здесь».

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Многие страны советуют своим гражданам избегать поездок в Россию, и правительство Канады не исключение. Однако футболисты понимали, что для них поставлено на кон, и едут туда, чтобы прокормить себя и свои семьи. Но есть еще много игроков, которые избегают играть в России.