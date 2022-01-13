«У нас есть российская связь» — когда «Орел» Хабиб Нурмагомедов признался в нелегальной трансляции событий UFC

Хабиб Нурмагомедов в настоящее время готовится к первому мировому турниру по своему продвижению. С момента ухода из UFC; Дагестанец сосредоточился на создании своего собственного шоу ММА — Eagle Fighting Championship, где он надеется провести много незабываемых моментов.

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У него их было много за время пребывания в UFC. Один из них был, когда «Орел» признался толпе, в том числе бывшему двукратному чемпиону Даниэлю Кормье, что он незаконно смотрит события UFC.

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Место проведения было в тренировочном центре, вероятно, Американской академии кикбоксинга под руководством тренера Хавьера Мендеса. Хабиб Нурмагомедов и «DC», казалось, говорили о PPV ESPN и UFC, когда Нурмагомедов внезапно прервал «DC». Когда орел сказал: «Купить? У нас есть русская ссылка», — смущенно спросил Кормье. «У вас есть ссылка?»

Хабиб Нурмагомедов язвительно ответил: «Вы никогда не платите за это».

Остальные бойцы расхохотались, когда «Ди Си» напомнил Нурмагомедову о его вознаграждении и собственном капитале.

Между тем, это, вероятно, не понравилось президенту UFC Дане Уайту, который дважды повышал рейтинг UFC PPV после ухода Орла.

Когда Хабиб Нурмагомедов транслировал UFC против Даны Уайта

Признание в незаконных вещах может быть чем-то, что можно простить, однако Хабиб Нурмагомедов не про эту простую жизнь. Помимо обвинения его в предвзятости Мистик Мака, россиянин сделал более чем достаточно, чтобы выделить президента UFC Дану Уайта.

когда-то Пытаться Незаконно транслировать событие UFC для своих фанатов с Даной Уайтом рядом с ним. Это произошло ранее в прошлом году, когда «Орел» присоединился к президенту UFC на турнире UFC Apex в марте.

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Хотя россиянина в основном видели в разговоре с президентом, он поразил своих поклонников, когда достал свой телефон и поделился матчем между Дереком Бронсоном и Кевином Холландом в Instagram.

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Хотя Дана Уайт пронюхал об этом акте, он решил не обращать на это внимания. Что вы думаете об обманах Хабиба Нурмагомедова? Расскажите нам в комментариях ниже.