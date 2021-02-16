Москва, возможно, и вошла в историю в 1961 году, когда первый пилотируемый космический полет облетел Землю, но ожидания России в отношении будущих миссий к далеким планетам кажутся более ограниченными из-за политической напряженности, утверждает один эксперт.

Олег Кораплев, заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук, заявил во вторник местным СМИ, что страна фактически не может участвовать в совместных проектах по исследованию спутников Юпитера.

По словам Корраблефа, Соединенные Штаты не заинтересованы в партнерстве в рамках своих усилий по отправке зонда на скалистую луну, вращающуюся вокруг газового гиганта Европа. Американцы все делают сами [now], Он сказал, добавив, что их космический корабль Europa Clipper «Здесь используются бронированные микросхемы только американского производства. Ни о каком сотрудничестве по этому поводу речи не идет».





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Сообщается, что российским ученым запретили участвовать в программе Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). «Условия были неудачными», – сказал Кораблев. «В какой-то момент мы планировали совместно разработать пару устройств. [other] Европейские страны , “ Но позже эти планы были отложены.

Китай, который также стремится исследовать эту часть вселенной, также не был заинтересован в сотрудничестве с Москвой для начала расследования. «Их система жесткая», – заявил Кораблев. «Они всегда выполняют первые миссии в одиночку, затем они открывают вторую или третью кампании для международного участия».

Спутники Юпитера вызвали интерес в странах по всему миру, потому что по крайней мере три из них, Ганимед, Каллисто и Европа, как полагают, имеют большие водоемы под поверхностью, что делает их потенциальными инкубаторами для жизни. В то же время наличие незамерзшей воды могло бы сделать их легкими правилами для будущих обитаемых внеземных баз.





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В сентябре Роскосмос (Российское космическое агентство) объявил, что он отправит миссию на огненную планету Венеру, а также совместную исследовательскую инициативу с США. «Мы думаем, что Венера – русская планета, поэтому мы не должны отставать», Об этом сообщил тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ученые из Кардиффского университета в Великобритании ранее опубликовали статью, в которой предполагалось, что облака Венеры могут быть населены живыми существами.

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