У нового агента «Храбрый» Гекко есть питомцы со способностями, и он должен выйти на следующей неделе.

Кредит: Riot Games

Riot Games сообщила о прибытии 22-го агента. храбрый В образе Гекко, уроженца Лос-Анджелеса, в распоряжении которого есть различные домашние животные, один из которых может имплантировать и обезвреживать Спайка. Новый агент будет запущен на следующей неделе в рамках следующего акта.

Все способности Гекко связаны с одним из его домашних существ, составляющих его арсенал. Каждое существо имеет различное применение, так как его комбинация, кажется, хороша во многих разных вещах благодаря уникальности каждого питомца, и, что удивительно, три его способности можно использовать несколько раз, если вам удастся подобрать существо после первого раза. Использование.

Первая способность Гекко — Диззи, посылающая свое вращающееся существо по воздуху, как гранату. Любые враги в поле зрения Диззи будут поражены синей слизью, ослепляющей их на короткое время. Как только Диззи завершает свое путешествие, она становится сонным шариком, а это всего лишь причудливые разговоры о маленьком шарике. Если затем вы сможете взаимодействовать со сферой, как вы это делаете с конечной сферой, вы восстановите еще один заряд спиннера после короткого времени восстановления.

Способность Gekko Q — Wingman, которая может быть самой интересной из всех. Основное использование Wingman — отправить существо в направлении, где оно нанесет удар по первому врагу, которого увидит. Тем не менее, его альтернативное использование заключается в том, что вы можете отправить его в место с шипом, чтобы установить шип (если он у вас есть в вашем инвентаре) или обезвредить установленный шип. Это совершенно не зависит от самого Гекко, поэтому вы можете удерживать угол, который защищает вашего ведомого, пока он выигрывает для вас раунд. Как и Диззи, когда Ведомый делает свое дело, он становится мячом, который можно использовать для другого использования.

Последняя обычная способность Гекко — это Мош-пит, в котором есть существо по имени Мош. Мош может быть брошен как граната, растекаясь по земле при приземлении, а затем взорвавшись после небольшой задержки. В отличие от других способностей Гекко, Мош нельзя восстановить после использования.

Завершает способности Гекко его ульта Thrash. Игрок может отправить и направить Трэша, как волков Скай. Когда вы видите врага, Трэш бросается в него, захватывая всех врагов в радиусе своего взрыва. Удивительно, но Thrash также превращается в шар после использования и может быть восстановлен, хотя, в отличие от других способностей, вы получаете только одно восстановление за раунд.

сказал Джон Госицки, старший игровой продюсер в храбрый. Гекко был самым большим из когда-либо созданных. Попытка создать 4 супер уникальных существа, в которых вы влюбитесь, при этом удерживать их в рамках определенных игровых ограничений — сложная задача. целую кучу умных зданий, чтобы мы могли поддерживать дизайн существ и поддерживать игру в пределах производительности ».

Gekko будет запущен в рамках храбрый Эпизод 6, глава вторая, выйдет 7 марта, то есть всего через несколько дней. Как и любого агента, их можно разблокировать бесплатно, если вы заработаете XP с их контрактом, вы можете купить Gekko за внутриигровую валюту или автоматически разблокировать бесплатно, если вы используете Xbox Game Pass.

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