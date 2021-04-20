У персонажа Marvel Джулии Луи-Дрейфус страстное прошлое с двумя героями

Зовите ее Вал – только не вслух. Последний эпизод Сокол и Зимний солдатПо правде говоря, я представил в MCU нового мощного игрока, а не Power Broker …

Что нет, возможно?

На данный момент, помимо дальнейшей потенциальной идентичности, графини Валентина Аллегра де Фонтен более чем достаточно. Его широкое название определенно имеет вес. С самого начала сезона фанаты высмеивали большую приглашенную звезду в 5-й серии. И весело, как кляп Пола Беттани, из которого вышло сотня WandaVision Теории были, Сокол и Зимний солдат Он действительно выполняет обещание о совершенно новом лице.

Джулия Луи-Дрейфус присоединилась к MCU как Контесса Валентина Аллегра де Фонтейн, которую для всех нас впредь будут называть Вэл или Контесса. В то время как появление, несомненно, привлекло много зрителей в Google, персонаж имеет долгую историю в Marvel Comics – и большая часть ее связана с ее отношениями с величайшим шпионом в мире, а также с другим героем Marvel.

Контесса и Ник Фьюри: романтическая история

С появлением Джулии Луи-Дрейфус в роли Вэла в Твиттере появился тренд «Мадам Гидра». Однако личность персонажа не так проста. Она не первая мадам Гидра или самый известный персонаж с таким именем.

Когда Контесса, созданная писателем / художником Джимом Стиранко, впервые появилась в выпуске Marvel Comics за 1967 год. Странные сказки # 159 Она была агентом SHIELD, и Ник Фьюри не рад ее, называя ее «леди».

Несмотря на свое непростое начало, Ник Фьюри и Контесса быстро стали любовниками на страницах Стеранко. Ник Фьюри, агент SHIELD Контесса, родившаяся в богатой итальянской семье, стремилась пойти по стопам своих родителей, борясь с фашизмом по всему миру. Приняв на работу в SHIELD, она становится одним из старших полевых агентов агентства, часто помогая Нику Фьюри с заданиями.

Эти двое обнаружили, что их роман стал маргинальным в бурные 1960-е. Фьюри по-прежнему несет эстафету своей бывшей жене Лоре Браун, которая также является клиентом SHIELD, а Вэл придумал что-то кокетливое со Стивом Роджерсом, Капитаном Америкой. В итоге Вэл на некоторое время испортил дружбу Фьюри и Кэпа, что привело их к нападению на Вэла. Хотя двое мужчин в конечном итоге все поняли, Шэрон Картер затаила обиду на Вэл за то, что она вонзила когти в ее мужчину, что привело к натянутым отношениям между ними в рамках FamForce.

Хотя участие Капитана Америки и Шэрон Картер в истории Ника Фьюри и романе Вэла не сработает в MCU, концепция увидеть Сэмюэля Л. звучит так хорошо, что нельзя пропустить ретроспективный кадр или открыть монтаж. Учитывая впечатляющие успехи Marvel Studios в технологиях противодействия старению, которые можно увидеть в Человек-муравей И Капитан МарвелБыло бы здорово увидеть, как MCU использует некоторые изображения, вдохновленные Стеранко, и дает нам возможность взглянуть на Фьюри и Вэла в их юные дни как влюбленных шпионов.

Что происходит с Ником Фьюри и Контессой в комиксах?

После 1970-х Вэл появлялась в комиксах реже, и она снова не стала крупным игроком до 2006 года. Ее действие происходит в Великобритании, когда она помогала чемпиону Англии Юнион Джеку, и в значительной степени потеряла контакт с Ником Фьюри. Шпионское ПО не помогает устанавливать долгосрочные отношения.

в течение Тайное вторжение, Снова столкнулась с Фьюри Вэл, только потому, что воссоединение было недолгим, когда выяснилось, что она была захвачена Скруллами и приняла свою личность инопланетянином. После победы над Скруллами снова появляется настоящий Вэл. Это было раскрыто на страницах Тайные воины Вэл была новой мадам Гидрой, заменив самого известного персонажа с этим титулом, Гадюку.

Но Вэл была агентом HYDRA не больше, чем SHIELD. На самом деле оказывается, что Вэл с самого начала был сонным русским агентом и был частью таинственного агентства Левиафан. Несмотря на то, что он был раскрыт как тройной агент, связь Фьюри и Вэла была реальной, и старый шпион только что планировал вырвать своего бывшего любовника из тюрьмы Интерпола.

Именно недавние появления Вэл могут наметить лучший курс для ее роли в MCU. ГИДРА может играть в настоящее время, но если Вэл уже является российским агентом, имеет смысл, что она появится в ней. Черная вдова. Ник Фьюри будет вести свой сериал Disney + в ближайшем будущем Тайное вторжение. Было бы неудивительно увидеть, как Фьюри и Вэл встречаются впервые в этой серии и лучше понимают их общую историю.

Конечно, они могли Не У вас общая история в MCU … но кто бы не хотел видеть, как Сэмюэл Л. Джексон и Джулия Луи-Дрейфус шутят и ссорятся из-за того, что они слишком осведомлены друг о друге?

У Вэл наверняка есть свои планы в MCU, поскольку она вербует антигероев аналогично тому, как Фьюри вербует для Мстителей. Но каков его конец? Детонаторы? Темные мстители? еще одна вещь? Как бы то ни было, есть несколько способов лучше приставать к бывшему, чем выполнять его работу лучше, чем они. Если нам повезет, будущее MCU может зависеть от результатов горького разрыва между двумя лучшими шпионами Земли.