У покупателя, купившего билет на Blue Origin Space за 28 миллионов долларов, назначено свидание – так что этот подросток пойдет взамен • Реестр

18-летний голландец станет самым молодым человеком, побывавшим в космосе, выиграв в последнюю минуту место в первом коммерческом космическом полете Blue Origin.

Оливер Дэймон будет ездить на вершине инновационной авиационной ракеты New Shepard, запуск которой ожидается 20 июля. В полете у него будет супремор Blue Origin Джефф Безос, младший брат Безоса Марк и Уолли Фанк, член группы Mercury 13. Если все пойдет хорошо, мальчик станет самым молодым человеком, который полетит в космос, а 82-летний Функ – самым старым.

«Я так рад отправиться в космос», – сказал Демон. Он сказал В видео, опубликованном в Твиттере. «Я всю жизнь мечтал об этом. Теперь я стану самым молодым космонавтом, потому что мне 18».

18-летний Оливер Дэмен из Тилбурга станет самым молодым космонавтом в истории и четвертым голландцем в космосе. Присоединяйтесь к космическому путешествию رحلة #BlueOrigin из # Джефф Безос. Оливер едет в Техас, где запуск состоится во вторник.https://t.co/hMsJWorRQK pic.twitter.com/5Xl3mqSAJt – Яркий (@bright) 15 июля 2021 г.

Хотите верьте, хотите нет, но анонимные сумки с наличными, которые предлагали 28 миллионов долларов за билет на тот же рейс, были изъяты из-за «конфликтов расписания» и сядут на более поздний рейс.

Аукционисту – Джосу Дэмену – предложили и он воспользовался случаем, чтобы занять освободившееся место, хотя он решил отдать билет своему сыну Оливеру. Сумма заявки не разглашается.

Дэймон является генеральным директором Somerset Capital Partners, частной инвестиционной компании в Нидерландах. в соответствии с Для голландского новостного канала RTL Nieuws.

По крайней мере, часть денег с аукциона пойдет некоммерческой организации Club for the Future at Blue Origin, которая пожертвует 1 миллион долларов 19 благотворительным организациям. «Мы благодарим победителя аукциона за его щедрую поддержку Club for the Future и для нас большая честь приветствовать Оливера, который путешествует с нами на борту New Shepard», – сказал Боб Смит, генеральный директор Blue Origin. Он сказал в текущей ситуации.

«Это знаменует начало коммерческих операций New Shepard, и Оливер представляет новое поколение людей, которые помогут нам проложить путь в космос».

Оливер окончил среднюю школу в прошлом году, и ему понадобился год перерыва, чтобы получить лицензию частного пилота. Он был принят в Утрехтский университет для изучения физики и управления инновациями. Говорят, что он был очарован космосом, луной и ракетами с четырех лет.

Безос и его банда не задержатся в космосе надолго; Они пересекают линию Кармана на высоте 100 километров или 62 мили над уровнем моря, а затем направляются обратно в Терра Фирма. Предполагается, что вся поездка займет всего десять минут или около того. ®