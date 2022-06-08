У Путина есть национальная проблема

Прошло более ста дней с тех пор, как Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину. В то время украинцы, вооруженные США и Европой, яростно ответили и отразили нападения на несколько крупных городов. Но Россия также добилась успехов на востоке Украины, хотя и потерпела военные неудачи в других местах. Перед лицом жестких санкций со стороны Запада Путин теперь должен скорректировать свои цели в Украине, учитывая, что общая оккупация страны в настоящее время несостоятельна. Однако перспектива затяжной войны также поднимает вопросы о динамике внутри России и о том, как местные жители могут относиться к затянувшемуся конфликту.

Недавно я разговаривал по телефону с Машей Липман, российским политологом и старшим приглашенным научным сотрудником Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона. (Либман также писал для Житель Нью-Йорка.) В ходе нашего разговора, который был отредактирован для уточнения деталей и ясности, мы обсудили способы, которыми Путин пытался деполитизировать российское общество, как развивалась российская пропаганда во время войны и почему Путин опасается выхода русского национализма из-под контроля.

В чем вы видите пересекающееся давление на режим, если эта война будет продолжаться так долго?

Внутренне я не вижу никаких признаков нагрузки на систему в данный момент. Согласно недавнему опросу, проведенному Левада-центром, главной независимой российской неправительственной организацией, у людей, похоже, есть готовность к тому, чтобы война продолжалась полгода, год или больше года. Большая часть россиян не ожидает скорого окончания войны, и похоже, что они готовы и желают адаптироваться. В ответ на вопрос «Как долго, по-вашему, продлится война?» — Саму войну называют «специальной военной операцией», конечно, — большая часть населения говорит, что ожидает, что она будет продолжаться какое-то время.

Вы недавно написали файл в соавторстве Кусок в иностранные дела в которой вы сказали, что концепция гражданской жизни в России каким-то образом изменится, если война будет продолжаться достаточно долго, чтобы потребовать массовой мобилизации, которая повлекла бы за собой «призыв резервов и специалистов» в армию, а правительство направило бы «все русское общество на война». Можете ли вы рассказать о том, как, по вашему мнению, пострадала гражданская жизнь в России и как, по вашему мнению, это может измениться?

Экономические эффекты есть, и они начинают проявляться, но не до резкого падения уровня жизни. Цены растут, но опять же, не до такой степени, чтобы народ паниковал. На самом деле типичная адаптивная реакция очень распространена в России, когда страна столкнулась со многими бедствиями, катастрофами, экономическими кризисами и ухудшением уровня жизни. Люди по-прежнему в основном поддерживают войну. А поддержка, говорю, кажется достаточно сильной — и почти не менялась с марта по май.

Но что меняется, так это интерес к этой войне. Мало кто говорит, что следит за тем, что происходит в Украине. Присутствует ощутимое чувство усталости, и это особенно заметно у молодежи, которая проявляет меньший интерес, чем в среднем россияне. Есть желание держаться подальше от этой новости, которая все еще беспокоит, но не до такой степени, чтобы люди восстали против нее или изменили общественное восприятие этой войны как правильного.

Что важнее поддержки или сопротивления, так это ощущение «Кто мы?» Люди все чаще рассматривают войну как войну, которую Запад ведет против России. Очень часто в фокус-группах можно услышать: «Весь мир против нас». В этом случае, конечно, народ на стороне своего правительства и страны, и это подталкивает его к проявлению поддержки.

Вы написали об этом соглашении, которое, по вашему мнению, Путин заключил с русским народом, поддерживая определенный уровень стабильности, предлагая экономические выгоды и не раскачивая лодку настолько, чтобы они каким-то образом ушли к его авторитарному режиму. Как, на ваш взгляд, Украина вписывается в эту идею? Это не совсем соответствует нашему образу агрессивных, авторитарных лидеров в разгар войны, которые часто проявляют патриотический патриотизм и пытаются воодушевить людей на шовинистическое дело.

Да, около десяти лет назад я писал об отношениях между государством и народом и о том, как их можно охарактеризовать как соглашение о неучастии. Это не так выражается. Это подразумеваемое соглашение. Однако это означает, что правительство посылает людям сигнал: «Не лезьте в политику. Политика нам по душе. Мы ее обеспечим». Действительно, особенно в первое десятилетие этого века путинское правительство добилось процветания и стабильности.

После бурного первого десятилетия, последовавшего за распадом Советского Союза, люди сразу сняли с себя ответственность и порвали с политикой. Со временем пакт о неучастии менялся. Были массовые протесты, когда люди каким-то образом нарушали это соглашение и вмешивались в политику, и Кремль через некоторое время жестко отреагировал. Но я думаю, что определенный процесс увольнения остался.

Страна находится в состоянии войны, как бы эта война ни называлась. Кремль хочет, чтобы народ его поддержал, но это не сильная поддержка. Дело не в дерзком патриотизме, митингах на улицах в поддержку правительства. Я думаю, что пассивной лояльности достаточно. Эта тенденция держать людей подальше от тревожных новостей, проявлять меньший интерес, но при этом поддерживать, подходит Кремлю сегодня. Демобилизация и политическое размежевание остаются важным принципом и важной основой отношений между государством и обществом в России.

Если война дойдет до того, что Путину потребуется полная мобилизация российского государства и общества, как вы думаете, это коренным образом изменит то, что происходит внутри?

Были предсказания о 9 мая — дате победы Советов во Второй мировой войне, которую Россия очень празднует, особенно в последние годы. Ходили слухи, что Путин призовет к массовой мобилизации и превратит эту «спецоперацию» в народную войну. Это, конечно, изменило бы этот пакт о неучастии. Его больше не увольняют.

Это не так. Шла ползучая мобилизация резервистов и попытки набрать больше контрактников, но без всякой помпы и без гласности. Мобилизации людей вообще не бывает. Если бы это произошло, я думаю, политический ландшафт в России изменился бы. Это могло радикально изменить способ управления Россией. Скорее всего, это усилит более жесткую часть российской элиты и сместит баланс. Если люди будут мобилизованы, силы могут выйти из-под контроля. Больше всего Кремль беспокоит контроль дома: общество под контролем, СМИ под контролем, элиты под контролем.

Как мы видим сейчас, спустя сто дней после начала войны, нет никаких признаков массовой мобилизации, но на самом деле даже есть некоторые признаки того, что правительство хочет немного смягчить пропаганду. Я вижу изменения в телевидении. На начальных этапах войны большинство развлекательных программ было удалено и заменено всевозможными политическими ток-шоу, очень агрессивными, изображающими врага и пытающимися найти истинную причину войны. Постепенно возвращаются развлекательные программы. Я думаю, это косвенный признак того, что по мере того, как люди теряют интерес и пытаются немного уйти от этой войны, правительство также приспосабливается к этому восприятию. Кремлю абсолютно необходима пассивная лояльность, а дерзкий патриотизм — нет.