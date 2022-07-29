В новом отчете говорится, что Россия проигрывает экономическую войну с Западом, а ее экономика находится в катастрофическом и необратимом упадке, несмотря на прекращение поставок газа в Европу.

По мере того, как паника из-за поставок газа и резкого роста цен на энергоносители распространяется по Европе, Россия действительно оказывается в опасности, поскольку свертывание торговли и санкции наносят сокрушительный удар по ее экономике.

Хотя Путин вызвал панику среди правительств европейских стран, заблокировав поставки газа, эта стратегия неприемлема для диктатора, поскольку он прожигает резервы, а его бюджет испытывает дефицит.

Это вердикт писателя из Йельского университета. Отчет Он выходит за рамки тщательно отобранной Кремлем экономической статистики, чтобы получить доступ к частным русскоязычным и другим нетрадиционным источникам данных.

В отчете рассматривались часто повторяющиеся данные о потребителях, многоканальные тесты, публикации от международных торговых партнеров России, а также комплексные данные о доставке для создания экономического анализа, который измеряет состояние путинской экономики и то, что ее ждет в будущем.

В новом отчете говорится, что Владимир Путин проигрывает экономическую войну с Западом, а его экономика находится в катастрофическом и необратимом упадке, несмотря на прекращение поставок газа в Европу.

Стратегия Путина по перекрытию поставок газа в Европу может иметь неприятные последствия. Импорт сжиженного природного газа из США в июне уже превысил российский трубопроводный газ.

Чтобы поддержать российскую экономику, Путин использует свои валютные резервы, которые составляют почти 40 процентов от общего ВВП России, который уже сократился более чем на десять процентов. В начале войны резервы в западных банках на сумму 300 миллиардов долларов были заморожены.

Картина, которую он рисует, мрачна для российского диктатора. После своего вторжения на Украину 24 февраля он ведет экономическую войну с Западом, который борется из-за санкций, торговли и поставок энергоресурсов.

В то время как некоторые аналитики осуждают сокращение российской экономики перед лицом попыток Запада нанести ей вред, эксперты Йельской школы менеджмента приходят к выводу, что «у России нет выхода из экономического забвения».

«Неудачные заголовки, утверждающие, что российская экономика восстановилась, просто не соответствуют действительности», — говорится в докладе.

«Факты таковы, что по любым меркам российская экономика шатается, и сейчас не время бить по тормозам».

Все отрасли российской экономики парализованы – и импорт, и экспорт падают, а союзники не помогают, а в некоторых случаях активно пользуются.

И Путин прожигает когда-то щедрый фонд на черный день, который он выделил — именно на случай конфликта с Западом — в затянувшихся попытках залатать трещины.

Государственный бюджет впервые за многие годы испытывает дефицит, и Путин справляется с этим, несмотря на заоблачные цены на энергоносители, блокируя поставки газа в Европу.

Хотя эта стратегия, несомненно, причинит боль европейским правительствам и всему миру в виде инфляции, она обходится дорого, что Путин не может позволить себе платить бесконечно.

Положение России как ведущего экспортера сырьевых товаров необратимо ухудшилось, говорится в докладе, и теперь она ведет себя с такими странами, как Китай и Индия, с «позиции слабости», потеряв свои ключевые рынки.

Импорт жизненно важных ресурсов и технологий, необходимых для внутреннего производства, в значительной степени иссяк, а это означает, что автомобили российского производства поставляются без ABS или подушек безопасности, а все виды потребительских товаров недоступны для среднего россиянина.

Уровень инфляции в России вырос после вторжения, и хотя он замедлился, он по-прежнему составляет 16 процентов, в то время как 9 процентов в Соединенных Штатах считаются катастрофическими. READ Украина-Россия Живые Новости: Шестеро убиты в восточном городе Славянск | Российско-украинские военные новости

Все секторы российской экономики были раздавлены – как ее импорт, так и экспорт резко упали, а ее союзники, такие как Индия и Китай, активно извлекают выгоду из доступа Путина к дешевым нефти и газу.

Экспорт российского газа в Китай составляет всего десять процентов от его общего объема, и Китай увеличивает свою скидку в 35 долларов, даже когда Россия пытается компенсировать потерю европейского рынка..

Несмотря на путинские иллюзии самодостаточности и импортозамещения, российское внутреннее производство полностью застопорилось, не имея возможности заменить утраченные предприятия, продукты и кадры.

«Опустошение отечественной инновационной и производственной базы привело к росту цен и недовольству потребителей».

Импорт жизненно важных ресурсов и технологий, необходимых для внутреннего производства, в значительной степени иссяк, а это означает, что автомобили, произведенные в России, поставляются без ABS или подушек безопасности.

Отступление западного бизнеса, на долю которого приходилось около 40 процентов российского ВВП, привело к вытеснению почти трех десятилетий иностранных инвестиций в сочетании с массовым исходом молодых и образованных россиян, что привело к серьезному подрыву российской экономической базы.

И Россия не смогла занять капитал, необходимый ей для перезапуска своей искалеченной экономики, а внутренние финансовые рынки — худшие в мире — оцениваются как «постоянная, постоянная слабость».

Картина, нарисованная в каждом секторе российской экономики, мрачна, и единственный проблеск света в конце туннеля для Путина — это эффективность его пропагандистских каналов, которые могут подорвать готовность европейских лидеров сохранять санкции.

Но пока союзники едины в усилении санкций против России, «факты таковы, что по любым меркам российская экономика дает сбои, и сейчас не время нажимать на тормоза». ‘