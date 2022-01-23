У Путина никогда не будет другого шанса свергнуть европейский стратегический порядок

Фондовые рынки упали из-за опасений по поводу ужесточения политики центральным банком и пиковых доходов от технологий, но они остаются растянутыми по любым историческим меркам.

Либо инвесторы не обращают внимания на Украину, либо они думают, что Путин занимается театральным блефом, чтобы добиться уступок, шумно перебрасывая по последним подсчетам более 125 тысяч человек у границы с Украиной, а также ударные вертолеты и отправку балтийских десантных кораблей. к Черному морю.

Они могут рассчитать, что Кремль согласится на то, что Джо Байден называет «незначительным вторжением», ниже порога реакции разделенной Европы, которая категорически не намерена реагировать.

Такая беззаботность означает игнорирование военного положения на поле боя и необычного, но мимолетного момента стратегического преимущества Кремля. Сейчас или никогда для Путина. Звезды необычайно удачно сошлись для ниспровержения урегулирования, сложившегося после окончания холодной войны.

Путин играет с Европой в кошки-мышки из-за запасов газа с июля, сначала приостанавливая пополнение запасов на том основании, что «Газпрому» нужно пополнить запасы в стране, а затем выдавливая ровно столько, сколько нужно, чтобы питать желаемое за действительное.

Этот метод варки крабов заживо работал до определенного момента: запасы сегодня составляют 43%, что примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем они должны быть на этом этапе января.

Но нехватки газа не хватает для полной принудительной блокировки. Мягкая погода и поставки сжиженного природного газа в какой-то степени спасли Европу от ее собственных просчетов.

Кремль пользуется тем же частичным преимуществом на военно-политическом фронте. Европейское НАТО разоружилось в годы жесткой экономии и сейчас почти достигло дна, в то время как Россия перевооружается уже десять лет.

Белый дом воспринимается как пустяк после того, как в июле прошлого года он отказался от своих возражений против газопровода «Северный поток — 2» в рамках сомнительной сделки с Германией, что подорвало жизненный интерес Украины к тому, что историки могут рассматривать как Мюнхен последних дней.

Бряцание оружием Китая из-за Тайваня подвергает Байдена риску двух континентальных кризисов одновременно.

Путину не нужно беспокоиться о серьезном экономическом возмездии.

Германия фактически наложила вето на использование финансового «ядерного варианта», который заключался бы в исключении России из системы международных платежей Swift.

Аргумент Берлина состоит в том, что такие санкции имеют асимметричный ответ. У США мало прямого воздействия, и они понесут скромные потери. Основной удар примут на себя немецкие и европейские компании с большими интересами в России.

Это оставляет мало места, кроме хирургических санкций в отношении российских банков и других управляемых трений. «Я не вижу ничего на экономическом фронте, что могло бы серьезно напугать Путина», — сказал Ян Бонд, бывший посол и специалист по планированию британской безопасности, ныне работающий в Центре европейских реформ.

Если г-н Путин собирается атаковать, он должен действовать быстро. У него есть узкое окно для общевойскового вторжения с танками и буксируемой артиллерией перед печально известным распутица превращает землю в болото.

Военный императив состоит в том, чтобы броситься вглубь Украины и нанести сокрушительный удар до середины марта. Это непросто: российским силам потребовалось шесть недель, чтобы очистить столицу Чечни Грозный в городских боях. Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одесса крупнее.

Группа бывших военных офицеров и планировщиков, пишущих для Atlantic Council, говорят, что г-н Путин за последнюю неделю «создал условия для проведения высокоинтенсивной многодоменной атаки».

Сюда входит развертывание систем ПВО, платформ радиоэлектронной борьбы, баллистических ракет средней дальности «Искандер-К», подразделений боевого обеспечения.

Она использовала предстоящие маневры с Беларусью в качестве прикрытия для переброски перспективных истребителей Су-35 и ракет класса «земля-воздух» С-400. До сих пор отсутствуют убедительные доказательства того, что Россия начала призывать резервистов.