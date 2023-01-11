У «Рейдеров» одни из самых межсезонных ресурсов 2023 года в НФЛ.

Большая часть нации рейдеров в настоящее время обсуждает, какая область должна быть приоритетной для рейдеров в это межсезонье. У них много потребностей, поэтому есть что обсудить. Хорошая новость заключается в том, что, возможно, не имеет значения, что они расставляют по приоритетам, потому что им нужно много работать, чтобы обеспечить команду талантами.

Pro Football Focus собрал то, что каждая команда НФЛ должна работать в это межсезонье. Для этого они объединили доступное пространство под кепкой, варианты драфта и распределенные деньги.

По этому показателю «Рейдеры» были четвертыми в лиге.

В настоящее время «Рейдеры» имеют более 34 миллионов долларов в капитале. Это число почти удвоится, когда они обменяют или сократят Дерека Карра. Это добавит почти 30 миллионов долларов к доступной кепке. Это поставило бы их в тройку лучших по укрытию в лиге, уступая только Медведям и Соколам.

Кроме того, у оккупантов в настоящее время они есть. 11 драфтов. И если они смогут обменять Карра, это число может возрасти. В настоящее время у них есть два пика в каждом раунде, три пика в пятом раунде и два пика в шестом и седьмом раундах.

Итак, нетрудно понять, почему у «Рейдеров» одни из самых больших ресурсов в лиге в этом сезоне. И в зависимости от того, какой Карр они могут получить, они могут быстро перепрыгнуть через этот список.

История первоначально появилась на Raiders Wire.