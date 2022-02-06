У России есть 70% военного потенциала для полномасштабного вторжения

Цифра является оценкой, основанной на последних оценках разведки, но официальные лица не уточнили, какие у них есть разведданные или как они разработали свои оценки, сославшись на конфиденциальность того, как они собирают информацию. Оценка свидетельствует о продолжающемся значительном наращивании российских сил у границ Украины, но неясно, сколько времени потребуется Путину, чтобы нарастить еще больше, и понадобятся ли российскому президенту все возможности для вторжения.

Человеческие потери могут быть ужасными: по некоторым оценкам, жертвы среди гражданского населения в Украине могут исчисляться десятками тысяч, включая до пяти миллионов беженцев.

Официальные лица США публично и в частном порядке по-прежнему заявляют, что они не знают, принял ли Путин окончательное решение о каких-либо военных действиях, но за кулисами группы национальной безопасности и разведки президента Джо Байдена просчитывают различные сценарии и возможные результаты.

На закрытых секретных брифингах в Конгрессе, а также на публичных пресс-конференциях официальные лица США пытаются нарисовать картину потенциально ужасных последствий и риска, который представляет Путин. Официальные лица США очень хотят объяснить американской общественности, почему судьба Украины может привести к эпохе безопасности и экономической дестабилизации, которая может прокатиться по всему миру.

По оценкам США, Россия продолжает добавлять силы в регион почти ежедневно, и вскоре их может быть достаточно для начала операции. Учитывая все действия Путина, а также его публичную риторику в отношении Украины и НАТО, официальные лица США широко полагают, что он может вскоре принять решение, и, скорее всего, он будет двигаться вперед. Чиновники постоянно подчеркивают, что имеющиеся у них разведданные побуждают их делать такие оценки, но это всего лишь оценки. Но некоторые охлаждают. Например, если бы Путин обрушил всю свою наземную и воздушную военную мощь на украинскую столицу Киев, город мог бы пасть через 48 часов. Они также рассчитывают, что Путин может решиться на многостороннюю операцию, направив войска с нескольких направлений по всей Украине, чтобы быстро подорвать способность украинских вооруженных сил вести боевые действия как единой силы; русская стратегия, представляющая собой классический военный ход. Пентагон открыто намекнул на статус потенциальных российских сил вторжения. «Г-н Путин продолжает наращивать силы, общевойсковые соединения, наступательные возможности», — заявил ранее на этой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Он не проявлял никаких признаков заинтересованности или желания снизить напряженность». В распоряжении Путина не только пехота и ракетные войска, но и сотни истребителей и бомбардировщиков, а также ударные вертолеты. «Есть потенциал, который они могут запустить при очень небольшом предупреждении», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал. Марк Милли предупредил на пресс-конференции 28 января, дав жесткую оценку. «Учитывая тип развернутых сил… если бы это было применено против Украины, это было бы значительным, очень значительным и привело бы к значительному количеству жертв», — сказал Милли. «Вы можете себе представить, как это может выглядеть в густонаселенных городских районах, вдоль дорог и так далее и тому подобное. Это было бы ужасно. Это было бы ужасно». READ Питер Роудс, российская вакцина и чувствует себя на луне и дереве Основываясь на общедоступных прогнозах погоды, оптимальное время для российского вторжения было бы тогда, когда земля сильно промерзла, поэтому тяжелая техника может легко перемещаться. официальные лица США заявили Путин поймет, что ему нужно двигаться к концу марта.