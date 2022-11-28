У России и США есть способы управлять ядерными рисками — РИА цитирует посольство США

28 ноя (Рейтер) — У России и США есть способы управлять ядерными рисками на уровне спецслужб, заявила государственному информационному агентству России временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Радд, добавив, что встреч не было. на данный момент. Планируется.

Ранее в этом месяце директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным и предупредил его о последствиях применения Россией ядерного оружия, сообщил Белый дом. Россия заявила, что обсуждаемые вопросы были «деликатными», и отказалась от комментариев. читать далее

«У США есть каналы для управления рисками с Российской Федерацией, в частности ядерными рисками и целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой», — сказал Радд в видео на Telegram-канале РИА.

«Директор Бернс ни о чем не вел переговоров и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине».

Элизабет Радд, заместитель главы посольства США в Москве, гуляет по Химкам, под Москвой, Россия, 4 августа, после приговора суда американской баскетболистке Бритни Гринер, которая была задержана в московском аэропорту Шереметьево и позже обвинена в незаконном хранении марихуаны. . , 2022. REUTERS/Евгения Новоженина

Радд сказал, что если в этом канале потребуется еще один разговор, это может произойти.

«Насколько я знаю, ничего не планируется».

После встречи Нарышкина с Бернсом Россия заявила, что Москва открыта для переговоров на высоком уровне с США, но Кремль отверг идею саммита между президентом Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, назвав ее «исключенной».

Официальные лица двух стран должны встретиться в столице Египта Каире с 29 ноября по 6 декабря, чтобы обсудить возобновление инспекций в рамках нового договора о ядерном разоружении СНВ. читать далее

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