У России и США есть способы управлять ядерными рисками — РИА цитирует посольство США

28 ноя (Рейтер) — У России и США есть способы управлять ядерными рисками на уровне спецслужб, заявила государственному информационному агентству России временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Радд, добавив, что встреч не было. на данный момент. Планируется.
Ранее в этом месяце директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным и предупредил его о последствиях применения Россией ядерного оружия, сообщил Белый дом. Россия заявила, что обсуждаемые вопросы были «деликатными», и отказалась от комментариев. читать далее
«У США есть каналы для управления рисками с Российской Федерацией, в частности ядерными рисками и целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой», — сказал Радд в видео на Telegram-канале РИА.
«Директор Бернс ни о чем не вел переговоров и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине».
Радд сказал, что если в этом канале потребуется еще один разговор, это может произойти.
«Насколько я знаю, ничего не планируется».
После встречи Нарышкина с Бернсом Россия заявила, что Москва открыта для переговоров на высоком уровне с США, но Кремль отверг идею саммита между президентом Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, назвав ее «исключенной».
Официальные лица двух стран должны встретиться в столице Египта Каире с 29 ноября по 6 декабря, чтобы обсудить возобновление инспекций в рамках нового договора о ядерном разоружении СНВ. читать далее
Репортаж в Мельбурне Лидии Келли; Монтаж Химани Саркар
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