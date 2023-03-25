У России проблемы с трупами — их не хватает

Из-за войны на Украине у российских врачей не хватает трупов.

Выглядит запутанно, но согласно NewsweekТелеграм-канал Baza сообщил, что врачи выезжают за границу в такие страны, как Армения, Грузия, Турция и Азербайджан, чтобы пройти курсы по анатомии.

Канал заявил, что руководитель частной анатомической лаборатории в России Алексей Иванов сообщил об этих экспериментах из-за введения Западом санкций против страны.

«до начала [war], с нехваткой справились с помощью США — США поставляют тела во многие страны, в том числе и в Россию. Однако после 24 февраля 2022 года поставки в нашу страну прекратились», — якобы сообщила Baza в среду.

В ноябре 2022 года Мария Потемкина, руководитель группы развития высокотехнологичного образования Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Москве, заявила: Газета.ру Что врачи и студенты-медики обучаются с использованием виртуальной реальности.

Потемкина назвала этот метод «другим методом обучения».

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«Созданные с использованием технологий виртуальной реальности тренажеры обеспечивают высокую надежность и максимальный эффект погружения в реальную работу врача», — отметила она.

«Студент может оценить состояние больного, в том числе с помощью эффективных методов исследования, и провести лечение, в том числе сердечно-легочную реанимацию».

Она добавила: «По моему мнению и мнению экспертов, симуляторы виртуальной реальности ценны тем, что мы можем безопасно их использовать. [re]Это создает опасные для жизни ситуации и для врача, и для пациента, которые мы не можем воссоздать во время обучения».

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