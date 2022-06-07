У России уже низкий бюджет из-за повторного введения побега из тюрьмы

Международные адаптации любимых сериалов далеко не обычные. Очень жаль Я родился в Колумбии опухольИ Теория большого взрыва Он вдохновил на создание нелицензионной белорусской версии под названием «Теоретики», и, конечно же, у нас есть пара отличных шоу под названием «Офис по обе стороны Атлантики». Поскольку в этом мире мало мест хуже, чем российские тюрьмы, русская модификация Prison Break вызвала немедленный интерес.

1 сезон оригинальной версии Побег из тюрьмы Это абсолютная классика. Это было здорово, когда он впервые вышел в эфир в 2005 году, и он существует до сих пор. Шоу почти не упустило эпоху телевидения, определяемую просмотром запоев, и вы можете доказать, что «Побег из тюрьмы» был бы еще большим явлением, если бы он был выпущен сегодня.

Сериал основан на его центральной предпосылке, в которой Линкольн Берроуз (Доминик Перселл) приговорен к смертной казни за убийство, а его брат Майкл Скофилд (Вентворт Миллер) разрабатывает сложные татуировки и план, наполненный оригами, чтобы помочь ему сбежать. Шоу определенно прыгнуло в акулу за четыре сезона (пять, если считать странные возрождения 2017 года), но этот первый сезон по-прежнему обязателен к просмотру по телевизору.

Связанный: Росбезопасность провела обыск в магазине Audemars Piguet в Москве.

Русский ответ на Побег из тюрьмы был назван «обег(произносится как «Побег»), что буквально переводится как «Побег». Он был спродюсирован Первым каналом, а премьера состоялась 20 сентября 2010 года, через год после того, как закончилась первая версия. Сериал длился два сезона. Первый состоял из 22 серий. в то время как второй содержал 16. Запланированный третий сезон в конечном итоге был отменен, оставив историю нерешенной. обег Фанаты есть везде.

Русский Побег из тюрьмы На самом деле, это очень точно соответствует оригинальной истории. Некоторые сцены и диалоги были скопированы прямо из шоу Fox с новыми именами Rosquifed. Майкл Шофилд становится Алексеем Черновым, а Линкольн Берроуз становится Сирилом Паниным. Они также переработали партитуру Рамина Джавади из Prison Break, не полагаясь на какого-либо композитора, что, безусловно, было… выбором.

Это не так жестоко, как вы, вероятно, ожидаете. Это просто мрачно и плохо сделано. Любые моменты насилия забавны, но явно непреднамеренно. Стоит отметить, что я не говорю по-русски, что несколько увеличило или уменьшило мое удовольствие от просмотренных частей.

Как бы то ни было, они полностью убрали всякое подобие разнообразия в актерском составе. Это относится практически ко всем другим русским ремейкам американских сериалов, с которыми вы можете столкнуться. что ли Няня, Малкольм Центр, Женат, с детьми, Кто в доме хозяин?, Закон и порядок, Доктор Хаус, Как я встретил вашу маму, Аншлаг, Все любят Рэймонда, Джерси-Шор даже Родина (Это само по себе выдержки из израильской программы под названием узники войны).

Если вам интересно, вы можете посмотреть каждую серию первого сезона «Побега» на YouTube ниже.