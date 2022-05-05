У российских олигархов конфисковали роскошную яхту стоимостью 300 миллионов долларов

Украинские силы заявили о территориальных приобретениях на юге, отражая атаки России на ожесточенном Донбассе, поскольку война продолжалась до одиннадцатой недели, и резне не предвидится конца.

В четверг в украинской армии заявили, что «благодаря успешным действиям украинских защитников российский противник потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей». «За прошедшие сутки в Донецкой и Луганской областях отражено 11 обстрелов противника».

Донецк и Луганск являются домом для сепаратистов, и Россия признала эти республики за несколько дней до начала войны.

В ночь на среду в городах по всей стране зазвучали сирены, сообщалось о нападениях под Киевом; в Черкассах и Днепре в центральной Украине; А в Запорожье на юго-востоке. Власти Днепра заявили, что взорван железнодорожный объект.

Пресс-секретарь Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что атаки на железнодорожную инфраструктуру были направлены на срыв поставок западного оружия в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу посетовал, что Запад «начиняет Украину оружием».

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Президент Зеленский запустил глобальную инициативу Юнайтед 24в том числе Платформа для сбора средств Делать пожертвования в один клик из любой точки мира на поддержку Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выразивший поддержку России в войне и чья страна использовалась в качестве плацдарма для российских войск, заявил, что не ожидает, что российское наступление продолжится таким образом.

По данным ООН, более 300 мирных жителей были эвакуированы из Мариуполя и четырех других городов в подконтрольный Украине Запорожье.

Командующий главными силами, оборонявшими завод, сообщил: «Российские войска штурмовали территорию металлургического комбината «Азовсталь», последнего оплота Украины в осажденном Мариуполе.

Власти Фиджи исполнили ордер США на «заморозку» роскошной яхты стоимостью более 300 миллионов долларов. Принадлежит российским олигархамОб этом в четверг сообщило Министерство юстиции США. Судья на Фиджи разрешил конфисковать 348-футовую яхту Amadea в ожидании судебных исков от олигарха Сулеймана Каримова, который был наказан за предполагаемое отмывание денег. Конфискация координировалась Целевой группой по клептозахвату Министерства юстиции, задачей которой является введение всеобъемлющих санкций и экономических контрмер, введенных в ответ на российское вторжение в Украину.

В этом положении должно быть четко указано, что для собственности лиц, нарушающих законы Соединенных Штатов, негде укрыться. «Для активов преступников, которые задействуют российскую систему, негде укрыться», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд. «Министерство юстиции сделает все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто способствует смерти и разрушениям, которые мы наблюдаем в Украине».

В Испании арестован украинский блогер, обвиняемый в государственной измене

Украинский пророссийский блогер Анатолий Шари, обвиненный Родиной в измене, арестован в Испании. Службы безопасности Украины объявили об аресте в четверг и заявили, что есть основания полагать, что Шари «действовал от имени иностранных организаций». Шари, частый критик украинского правительства, написал во вторник в Твиттере, что «моё единственное преступление в том, что я показал вам маленьких воришек».

«Этот арест — еще одно свидетельство того, что рано или поздно каждый предатель Украины получит заслуженное наказание», — говорится в сообщении украинского агентства в соцсетях. «Нет пути назад».

Визит беженцев:Первая леди Джилл Байден встречается с беженцами из Украины вблизи зоны боевых действий: «Они не забыли»

Херсон показывает признаки длительного контроля России

Украинский город Херсон, судя по вывескам Россия может взять на себя ответственность в долгосрочной перспективе. Некоторые местные жители говорят, что вводится российская валюта, и появляется все больше сообщений об имитационном референдуме по легализации российской аннексии. Военные блокпосты повсюду. Херсон, южный город с населением около 280 000 человек и родиной судостроительной промышленности на реке Днепр, стал первым крупным украинским городом, который 2 марта попал в руки российских войск. С тех пор российские меры по укреплению контроля и предупреждения официальных лиц США и Украины о возможных планах аннексии усилили страх и неуверенность в столице стратегической провинции.

«Если мы не поедем сейчас… мы никогда не поедем», — сказала 22-летняя Даниц USA TODAY по телефону в понедельник из Румынии, через две недели после того, как она сбежала на машине. Подробнее здесь.

— Крис Кеннинг

Беларусь объявила о начале военных учений

Беларусь объявила о начале военных учений в среду, настаивая на том, что не планирует угрожать соседям. Россия использовала Беларусь как плацдарм для своего вторжения, а правительство США Граждане обязаны не выезжать в Беларусь, а ее посольство там было закрыто из-за ее причастности к вторжению. В Минобороны Беларуси заявили, что военные учения оценят готовность и боеспособность вооруженных сил страны, а также способность армии действовать на «неизвестной местности в быстро меняющейся обстановке».

По ее словам, маневры «не угрожают европейскому сообществу в целом и каким-либо соседним странам в частности».

Содействие: Ассошиэйтед Пресс