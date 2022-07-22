entertainment

У российской звезды Юлии Трубкиной и украинки Яры Заи жестокая вражда через Instagram Stories.

22 июля, 2022
Apollinariya Soloveva

19 июля 90 дней жених Звезда Юлия Тробкина рассказывает, почему она не участвовала в фильме «Жених на 90 дней: Счастливы вечно?» 7 сезон, потому что он русский. Между тем, представлены ее бывшая коллега по фильму Яра Зая и ее муж Джови Дафферин, который также является украинцем. Две звезды реалити-шоу ссорятся из-за своих историй в Instagram. Ниже приводится разбивка интернет-драмы.

Юлия Тробкина и Яра Зая в 8-м сезоне сериала «Невеста на 90 дней» на TLC

Юлия Топкина намекает, что ее не снимали в «Долго и счастливо?» потому что она русская

Джулия появилась вместе со своим мужем Брэндоном Гиббсом в 90 дней жених Восьмой сезон. Она переехала из своего родного города Краснодара, Россия, чтобы быть с Брэндоном в Динвидди, штат Вирджиния. Пока звезды реалити-шоу в настоящее время работают Дневник 90 дней И Интимный разговорЮлия утверждает, что после российско-украинского конфликта TLC дискриминирует ее как русскую женщину.

READ  В галерее Каледонии проходит выставка Рочестерского арт-клуба | развлекательная программа

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.