У российской звезды Юлии Трубкиной и украинки Яры Заи жестокая вражда через Instagram Stories.

19 июля 90 дней жених Звезда Юлия Тробкина рассказывает, почему она не участвовала в фильме «Жених на 90 дней: Счастливы вечно?» 7 сезон, потому что он русский. Между тем, представлены ее бывшая коллега по фильму Яра Зая и ее муж Джови Дафферин, который также является украинцем. Две звезды реалити-шоу ссорятся из-за своих историй в Instagram. Ниже приводится разбивка интернет-драмы.

Юлия Тробкина и Яра Зая в 8-м сезоне сериала «Невеста на 90 дней» на TLC

Юлия Топкина намекает, что ее не снимали в «Долго и счастливо?» потому что она русская

Джулия появилась вместе со своим мужем Брэндоном Гиббсом в 90 дней жених Восьмой сезон. Она переехала из своего родного города Краснодара, Россия, чтобы быть с Брэндоном в Динвидди, штат Вирджиния. Пока звезды реалити-шоу в настоящее время работают Дневник 90 дней И Интимный разговорЮлия утверждает, что после российско-украинского конфликта TLC дискриминирует ее как русскую женщину.

18 июля Юлия отвечала на вопросы фанатов в Instagram Stories. Фанат поинтересовался, почему она не участвует в новом сезоне Долго и счастливо? На что Юлия ответила: «Потому что я русская. Я думаю… так…» Посмотрите историю Джулии в Instagram ниже (через реддит):

Звезда сериала «90 дней» Хатиб Яра Зая ответила на пост Юлии в Instagram.

Юлия 90 дней жених Партнерша по восьмому сезону, уроженка Украины Яра, всего через несколько часов опубликовала ответ, который звучал как насмешка над Джулией. Яра опубликовала в Instagram свою собственную селфи-историю с подписью: «Моя реакция, когда россияне жалуются, что мир их дискриминирует». Посмотрите нашу историю в Instagram ниже (через реддит):

Как помнят фанаты, эти два коллеги по фильму были друзьями в течение сезона. Хотя они не были близкими друзьями, их несколько раз замечали в Нью-Йорке во время съемок. 90 дней жених время года. Но кажется, что их отношения изменились. Как понятно многим 90 дней жених Поклонники, на которых нацелена история Yara в Instagram, Юлия.

Юлия издевается над Ярой за пластические операции и использование фильтров

19 июля Юлия продолжает разжигать онлайн-споры очередной историей в Instagram. Она опубликовала свое селфи с комментарием, который, по-видимому, нацелен на Яру относительно ее вариантов пластической хирургии и макияжа.

Джулия написала: «Мое лицо, когда люди делают много косметических операций, но при этом используют много макияжа и множество фильтров для создания видео». Посмотрите нашу историю в Instagram ниже (через реддит):

как таковой 90 дней жених Поклонники знают, что это не первый раз, когда Яра и Юлия спорят и расходятся во мнениях по поводу пластической хирургии и косметических процедур. В любом случае, большинство фанатов думают, что «дружба» такова. плохая девочка— Виски. Поклонники могут забрать Джулию и Брэндона Дневник 90 дней Сезон 3 каждый понедельник на TLC. Yara вернется в TLC в августе Долго и счастливо? С мужем Джови.

Жених на 90 дней: счастлив ли он вечно? Премьера 7-го сезона состоится в воскресенье, 28 августа, в 20:00 по восточному времени на каналах TLC и Discover+.

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