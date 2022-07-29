У российской новостной компании «Новая газета» отозвали лицензию по решению суда | Россия

«Новая газета», одно из последних оставшихся в России независимых новостных изданий, находится под угрозой после того, как надзорный орган страны потребовал отозвать лицензию у ее веб-сайта и печатного издания.

«Российский орган цензуры Роскомнадзор обратился с просьбой признать свидетельство о регистрации «Новой газеты» недействительным», — говорится в сообщении. утверждение Четверг.

Объявление было сделано после того, как газета получила два предупреждения о предполагаемых нарушениях от правительственной службы по надзору за коммуникациями.

в марте , «Новая газета» заявила, что приостанавливает свою деятельность На протяжении всей украинской войны любое сообщение о конфликте, отклоняющееся от линии правительства, становилось преступлением.

Временная приостановка была призвана спасти пост от закрытия на фоне строгих законов, которые фактически запрещали любую критику российского наступления в Украина.

Главный редактор Дмитрий Муратов заявил тогда, что официальные предупреждения были ответом на освещение «Новой газетой» нападения и ее попытки оценить «потери и разрушения» как в России, так и на Украине.

В четверг «Новая газета» сообщила, что Роскомнадзор обратился в суд с требованием отозвать лицензию на СМИ у сайта газеты.

«Роскомнадзор обратился в суд с ходатайством о признании лицензии печатного издания «Новая газета» недействительной в связи с тем, что редакция не представила свой редакционный список в сроки, установленные законом о СМИ», — сообщили в ведомстве РИА «Новости». РБК.

Газета заявила, что не знает, почему такая просьба была сделана именно сейчас.

«Почему вы подаете иски через четыре месяца после вынесения предупреждений, что изменилось?» порт Запрошено.

Это политика? Какая политика сейчас?

ТАСС со ссылкой на заявление Роскомнадзора в четверг заявило, что запросило отзыв лицензии на распространение печатного издания «Новой газеты».

СМИ заявили, что будут бороться за свои права в суде.

«Что будет делать «Новая газета»? Готовиться к судам, защищать наше дело, мы в этом уверены, готовить новый номер журнала NO, перезапускать сайт и новую студию «Новая». утверждение.

«Мы не прощаемся», — добавила газета.

Об этом сообщил Роскомнадзор. утверждение Вечер четверга: «Российское законодательство требует неукоснительного соблюдения мер, направленных на недопущение публикации запрещенной и недостоверной информации. В условиях информационной войны, которую Запад ведет против нашей страны, защита граждан России от опасных материалов должна стать приоритетом не только для российских государственных органов, но и для владельцев СМИ и интернет-ресурсов».

В мае несколько ссыльных журналистов «Новой газеты» запустили новую газету под названием «Новая газета». Европа.

В этом месяце «Новая газета» также запустила журнал, но ее сайт вскоре был заблокирован российскими властями.

Все крупные независимые СМИ, включая радиостанцию, «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» в России, либо закрылись, либо приостановили свою деятельность в стране.

«Новая газета», основанная в 1993 году после распада Советского Союза, дорого заплатила за свою независимую позицию и расследования. С 2000 года шесть ее журналистов и сотрудников были убиты за свою работу, в том числе главный журналист-расследователь Анна Политковская.

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