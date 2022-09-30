entertainment

У Святого Николая есть колбаса, капуста для русской еды на машине во вторник

30 сентября, 2022
Apollinariya Soloveva

Русский фестиваль что-то Это произошло не как двухлетнее осеннее мероприятие из-за пандемии, но волонтеры в Православная церковь Святого Николая В Могадоре они продолжают делиться своими фирменными блюдами славянской кухни с сообществом в ежемесячных автомобильных турах.

На следующий день вторник, и в меню ужин с колбасой и квашеной капустой (16 долларов), ужин с варениками (14 долларов) и медовый пирог Наташи (6 долларов). Копченая колбаса — это старинный деревенский рецепт, который подается с квашеной капустой или капостой, приготовленной с беконом и луком. Картофельная петрушка, яблоко, булочка и масло также идут на гарнир.

Ужин с варениками состоит из шести домашних клецок с начинкой из свежего картофельного пюре и сыра, с маслом и луком. Гарниры включают сметану, зеленую фасоль, яблочное пюре, булочки и масло.

Национальный день вареников — 8 октября, поэтому на случай, если вы захотите еще вареников позже, церковь продает двенадцать вареников местной заморозки за 14 долларов.

Местный колорит:Закусочная Фреда Вернитесь с вкусной едой

Чтобы выделиться, многослойный медовик сделан с карамелизированным медом, сметаной и глазурью из взбитых сливок.

Медовик - десерт этого месяца в Свято-Николаевской православной церкви по вторникам.

Все с любовью сделано добровольцами, которые разделяют их этническое происхождение. Домашний куриный суп с лапшой также предлагается за 13 долларов и тушеная говядина с замороженными овощами на четверть за 14 долларов.

Он проходит в первый вторник каждого месяца и заменяет гастрономическую часть фестиваля Something Russian, за исключением Великого поста, когда по пятницам в церкви подают жареную рыбу. Заказ уже доступен по адресу marketplace.stnickoca.org/еда/. Новые клиенты должны создать учетную запись для заказа.

READ  Российский кинофестиваль стартует в девяти странах мира

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.