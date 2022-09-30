Русский фестиваль что-то Это произошло не как двухлетнее осеннее мероприятие из-за пандемии, но волонтеры в Православная церковь Святого Николая В Могадоре они продолжают делиться своими фирменными блюдами славянской кухни с сообществом в ежемесячных автомобильных турах.

На следующий день вторник, и в меню ужин с колбасой и квашеной капустой (16 долларов), ужин с варениками (14 долларов) и медовый пирог Наташи (6 долларов). Копченая колбаса — это старинный деревенский рецепт, который подается с квашеной капустой или капостой, приготовленной с беконом и луком. Картофельная петрушка, яблоко, булочка и масло также идут на гарнир.

Ужин с варениками состоит из шести домашних клецок с начинкой из свежего картофельного пюре и сыра, с маслом и луком. Гарниры включают сметану, зеленую фасоль, яблочное пюре, булочки и масло.

Национальный день вареников — 8 октября, поэтому на случай, если вы захотите еще вареников позже, церковь продает двенадцать вареников местной заморозки за 14 долларов.

Местный колорит:Закусочная Фреда Вернитесь с вкусной едой

Чтобы выделиться, многослойный медовик сделан с карамелизированным медом, сметаной и глазурью из взбитых сливок.

Все с любовью сделано добровольцами, которые разделяют их этническое происхождение. Домашний куриный суп с лапшой также предлагается за 13 долларов и тушеная говядина с замороженными овощами на четверть за 14 долларов.

Он проходит в первый вторник каждого месяца и заменяет гастрономическую часть фестиваля Something Russian, за исключением Великого поста, когда по пятницам в церкви подают жареную рыбу. Заказ уже доступен по адресу marketplace.stnickoca.org/еда/. Новые клиенты должны создать учетную запись для заказа.

Онлайн-заказы будут приниматься до 20:00 понедельника, чтобы забрать автомобиль во вторник, то есть с 16:30 до 18:00 под аркадой концертного центра по адресу 755 S. Cleveland Ave. , Могадор.

Меню меняется каждый месяц: 1 ноября подают капустный ужин (халопки) и галочки (капуста, лапша хумимиди и лук).

Среди других национальных блюд в ежемесячном меню — куриный киф, борщ, блины, пончки, картофельные оладьи и колбаски чефабчичи.

Местный колорит:Tea Lady — это восхитительный опыт в роскоши и элегантности.

В качестве бонуса волонтеры прихода 20 декабря продадут подносы с ассортиментом домашнего рождественского печенья, в том числе дамские замочки, рожки с кремом, печенье к чаю, кифле, украшенные формочки и многое другое.

Миа Ровидер, давний волонтер, будет делать галушки в ноябре, которые, по ее словам, она часто продает. Сладости также имеют тенденцию быть распроданными.

Мать Ровидера, Роуз Мари «Роза» Вроник и Хоуп Смлански, были сопредседателями первого церковного фестиваля «Что-то русское» в начале 1970-х, когда Ровидеру было четыре года. Ровидер заявила, что десерт ее матери, рисовый пудинг Розы, «обязательно умрет за него».

Прихожане по очереди делают сладости, которые часто являются данью любимым рецептам семьи и тех, кто унаследовал их.

«Некоторые из (конфет) предметов, которые мы предлагаем, являются данью уважения нашим прихожанам», — сказал Роуэдер.

Ежемесячно от 25 до 30 церковных волонтеров готовят славянскую еду.

Уже два года зрители не могут увидеть на фестивале этнические горшки, потанцевать, поиграть на балалайке или варить яйца. Но Святой Николай также продает писанки, русские чаи, компакт-диски церковных хоров, культурные подарки, религиозные предметы и книги на своем онлайн-рынке по адресу marketplace.stnickoca.org/products.

«Мы пытаемся расширить свое присутствие в Интернете и расширить онлайн-брендинг», — сказал Ровидер.

С журналистом по искусству и ресторанному бизнесу Керри Клоусон можно связаться по телефону 330-996-3527 или по электронной почте [email protected]