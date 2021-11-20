У США «настоящая озабоченность» по поводу России в Украине: Энтони Блинкен

Посол США в США Энтони Блинген сказал, что опасения «широко разделяются» союзниками США (файл).

Таккар:

По мере роста напряженности госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу повторил, что его страна «серьезно обеспокоена» действиями и заявлениями России в отношении Украины.

«Мы действительно обеспокоены чрезвычайными военными действиями России на границе с Украиной.

Блинкен сказал, что опасения «широко разделяются» союзниками США, но отказался сообщить, считает ли американская разведка, что президент России Владимир Путин намерен захватить землю у Украины.

«Мы не знаем, каковы намерения президента Путина, но мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем, как попытаться процитировать некоторые иллюзорные провокации со стороны Украины или любой другой страны и использовать их как предлог для того, что планирует Россия. Сделайте это все вместе, — сказала Блинген.

Он имел в виду кризис, разразившийся в 2014 году, когда Россия свергла украинское правительство, которое выступало против движения на запад, и захватила Крымский полуостров, поддержав сепаратистов, сражающихся в конфликте, который в основном происходит на русскоязычном востоке Украины.

В четверг Путин обвинил западные страны в обострении конфликта на Украине, проводя учения в Черном море и стреляя бомбами у ее границ.

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