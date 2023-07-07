У тенниса есть проблема с Россией — ПОЛИТИКА

У украинских игроков есть послание в теннисном мире: нельзя быть серьезным.

Подобно тому, как лучшие мировые звезды борются за первую неделю Уимблдона, теннис пытается справиться со всеми российскими игроками, находящимися на вершине игры. А украинские игроки, в свою очередь, считают, что спорт их подводит.

Среди некоторых российских игроков в раздевалке существует мощная поддержка жестокой войны президента Владимира Путина против Украины, а также связи между главной российской звездой и корпорацией, которая финансирует кремлевскую агрессию, и даже семейная связь между олимпийским золотым призером Русский теннис и турнир в честь бойца-наемника из России Группа Вагнера.

Война вызвала бурную дискуссию среди российских футболистов за закрытыми дверями мужской раздевалки.

На турнире, проходившем в Белграде в апреле 2022 года, российский игрок Карен Хачанов, который в настоящее время занимает 11-е место в мире среди мужчин, подошел к своему соотечественнику Андрею Рублеву, который выразил некоторое желание видеть мир между своей страной и Украиной и написал: «Нет, война, пожалуйста» в объективе телекамеры в феврале, как раз в тот момент, когда Путин направил свои войска в сторону Киева.

Хачанов, по словам знакомого с классом человека из раздевалки, Он утверждал, что переговоры не должны вестись с позиции силы с более слабой стороной. Он кричал, что Россия должна показать свою силу через борьбу за Украину и показать миру свое величие.

когда Запрошено По поводу противостояния этого журналиста Хачанов занял проверенную и любимую линию спортсменов, оказавшихся в неловком политическом месте. «Это был наш частный разговор, я спортсмен, а не политик.

Разоблачения, о которых ранее не сообщалось, свидетельствуют о том, что некоторые из ведущих звезд российского тенниса поддерживают нападение Путина на Украину, которое привело к опустошению городов, жертвам среди гражданского населения и военным преступлениям.

Поскольку теннис широко включает в свои турниры российских и белорусских игроков, это причиняет страдания украинским игрокам, чья родина и семьи страдают от натиска российских ракет и смертоносных беспилотников.

«Самым большим давлением для нас был сам факт вторжения, поэтому было трудно увидеть представителей этих соседних стран», — сказала Politico 60-я ракетка мира от Украины Леся Цуренко, которая находится в третьем круге Уимблдона. Именно поэтому мы попросили руководство WTA разъяснить позицию игроков из стран-агрессоров. Нам нужно было понять, что происходит вокруг нас. Есть много игроков, которые любят и распространяют пропаганду или тех, кто играл в шоу-турнирах за кровавые деньги от Газпрома.

«Но, как я узнал от президента WTA Стива Саймона, поддержка войны приемлема. «Наше моральное благополучие никого не волнует. Для меня большой стресс, когда люди на турнирах открыто поддерживают российскую агрессию». WTA не ответила на многочисленные просьбы прокомментировать высказывания Цуренко вовремя, чтобы эта статья была опубликована.

Уимблдон, знаменитый турнир на травяном покрытии на юго-западе Лондона, сейчас находится в центре внимания, поскольку в этом году был снят запрет 2022 года для российских и белорусских игроков при условии, что они подпишут отказ от прав, обещая, что не поддерживают режим Путина. Пока Хачанов не участвует в турнире, получив травму на Открытом чемпионате Франции, в одиночном розыгрыше участвовало 18 игроков из России и Беларуси.

Карен Хачанов в своем полуфинальном одиночном матче на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года в Мельбурне, Австралия, 27 января | Дариан Трейнор / Getty Images

Теннис, по мнению польки № 1 мира Ии Свёнек, «мог бы быть немного лучше».

Конфликт Татнефти

Связи между бизнесом, спортом и политикой в ​​России часто непрозрачны, но в случае с Вероникой Кудерматовой, посеянной под 12-м номером в женской сетке Уимблдона, связь очевидна.

Кудерметову спонсирует Татнефть, российская компания по добыче ископаемого топлива из Татарстана, расположенного между Москвой и Уральскими горами. «Татнефть» обвиняют в прямом финансировании военных действий России путем поставок горючего и шин российским войскам, а ее дочерняя компания — управляющая компания ООО «Татнефть-Нефтехим» — попала под санкции Европейского Союза.

Логотип «Татнефти» красовался на одежде Кудерметовой с 2021 года и на протяжении всей войны на турнирах в Сиднее, Дубае и Мадриде.

Кудерметова Честно спасибо Татнефть и Президент ТатарстанаРустаму Минниханову за поддержку в достижении результатов, которые привели их в мир. Мы рассматриваем это Его вложения десятков миллионов долларов в военную машину Кремля.

На просьбу Politico дать интервью на турнире в Нидерландах в июне Кудерметова отказалась, узнав, что «Татнефть» станет темой для разговора. Ранее она говорила, что не нарушала правила, но на Уимблдоне, где в понедельник она выиграла свой матч первого круга, она сняла значок.

Женская теннисная ассоциация, основной организационный орган женского тенниса, не имеет никакого контроля над тем, что продвигают участники Тура, заявила Politico в прошлом месяце. Стив Саймон ранее сказал: «Мы продолжаем разговаривать с [Russian and Belarusian players] И убедитесь, что они понимают деликатность здесь и что они соревнуются как нейтральные спортсмены».

Всеанглийский клуб лаун-тенниса, принимающий Уимблдон, Он сказал Они написали заверения от каждого российского и белорусского игрока, участвующего в турнире, что они будут выступать как нейтральные игроки и будут придерживаться принципов нейтралитета, установленных правительством Великобритании. На недавнем Открытом чемпионате Франции Кудерметова сняла логотип «Татнефти», и она не надела его во время своего короткого бега до второго круга Уимблдона.

Памятник Вагнеру

А группа Вагнера, которая сражалась на «мясорубке» Бахмута, а затем обнаружила в прошлом месяце смертоносный и неудавшийся мятеж против Путина, нашла поддержку со стороны российского теннисного истеблишмента.

Наемника, воевавшего и погибшего за отряд военачальника Евгения Пригожина, чествовали на юношеском чемпионате России по теннису Поддерживается Отец Анастасии Павлюченковой, спортсменки женского тура, завоевавшей золотую медаль в смешанном парном разряде на летних Олимпийских играх 2021 года в Токио.

Павлюченкова является частью культуры, тесно связанной с Кремлем. Она была награждена в июле 2022 года министром спорта России после того, как сам Путин номинировал ее, спустя много времени после того, как он начал свое крупномасштабное завоевание, за завоевание золота Токио.

Это тоже была вечеринка присутствовал на нем Написано Владимиром Лазаревым, высокопоставленным российским теннисным чиновником, который организовывал турниры Z в России и носил футболку с той же буквой «Z», символом, который стал российским военным символом.

Вероника Кудермитова во время четвертьфинального матча теннисного чемпионата Madrid Open 2023 в Caja Magica в Мадриде, 3 мая | Томас Коэкс / AFP через Getty Images

Павлюченкова, которая также вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в июне, не будет участвовать в Уимблдоне, потому что она снижение рейтинга Пропустив девять месяцев в сезоне 2022 года, она вошла в открывающие турниры Австралии и Франции в своем так называемом защищенном рейтинге, но Уимблдон не получил wild card.

Ее отец Сергей долгое время был тренером в Федерации тенниса России, президент которой Шамиль Тарпищев неоднократно льстил Путину.

На юниорском чемпионате в марте официальный сайт администрации Балашихинского муниципального района упомянул Конкурс проводился «в память о Герое России майоре запаса Владимире Никишине, погибшем при выполнении боевых задач в ходе специальной войсковой операции».

Никишин воевал с группой Вагнера. Сергей Павлюченков присутствовал на открытии и закрытии турнира.

Окружение Анастасии Павлюченковой поставило ее в затруднительное положение, когда дело касалось Кремля. Она разместила антивоенное сообщение в социальных сетях в конце февраля прошлого года, всего через несколько дней после начала массового вторжения, но позже удалила его. отрицание что это было связано с положением ее отца в российском теннисном истеблишменте, но по совету директора по связям с общественностью.

Рискованно для Путина

Конечно, не все российские игроки поддерживают Путина и его войну.

Дарья Касаткина в кулуарах 10 крупнейших стран мира выступила против Путина, публично заявив Вне гей. Касаткина назвала войну «полным кошмаром», хотя ее семья до сих пор в России. Она сказала, что беспокоится о своей безопасности, если вернется на родину.

Рублев, вовлеченный в конфронтацию в раздевалке с Хачановым, был осторожен в своих публичных заявлениях, говоря, что он поддерживает мир, но не возлагает вину.

Уимблдонский № 3 Даниил Медведев тоже очень осторожно говорит о войне. Он говорит, что находит это «очень тревожным» и «ради мира», но старается не высказывать своего мнения о том, кто виноват в войне, должна ли Россия уйти или какое мирное урегулирование он считает приемлемым.

Но для Путина, даже в этот опасный момент его долгого правления Россией, удержание крупных спортивных звезд в своем углу является важной частью его авторитарной стратегии.

По словам Жюля Бойкова, профессора и спортивного эксперта Тихоокеанского университета.

Бойков добавил, что Международный олимпийский комитет подвел спортсменов вне тенниса по всему миру, так как не определил более четкую позицию российских и белорусских спортсменов с начала войны против Украины.

И хотя главные звезды российского тенниса в основном стараются избегать прямых ответов на вопросы о войне их страны в Украине, другие политические вопросы были вполне доступны для их комментариев.

Хотя Хачанов протестовал после инцидента в раздевалке, что он аполитичен, это не было его последовательной позицией. Будучи армянином по происхождению, он занял четкую сторону в боевых действиях в Нагорном Карабахе в январе, когда написал на камеру «Продолжай верить до конца. Арцах, будь сильным».

Это настоящая ирония иронии, что все это должно развернуться ровно через десятилетие. Один из величайших апсетов в истории Уимблдонакогда украинец Сергей Стаховский, занимающий лишь 116-е место в мире, во втором раунде нокаутировал Роджера Федерера.

сам Стаховский Теперь он обменял свою биту на дробовик А русские воюют на передовой.

Али Уокер предоставил репортаж.