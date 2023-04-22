У Украины есть лидерство и сила воли, чтобы победить Россию > Министерство обороны США > Новости Министерства обороны

Спустя более года после того, как президент России Владимир Путин начал войну против Украины, Украина продолжает сражаться, а союзники и партнеры продолжают поддерживать и стоять за нацию, заявил генерал армии Марк А. Милли сказал сегодня на авиабазе Рамштайн в Германии. .

На 11-м заседании Комитета по связи с обороной Украины председатель Объединенного комитета начальников штабов и министр обороны Ллойд Дж. Остин III участвовал. Оба выступили перед СМИ после встречи представителей около 50 стран.

Милли сказал, что российский президент думал, что это будет легкое время для вторжения в Украину, свержения ее правительства и присоединения суверенной страны к России. «Он думал, что у него может быть перелом НАТО, он развязал неспровоцированную агрессивную войну, когда сотни тысяч российских военнослужащих неоднократно пересекали границу. Он совершил ошибку», — сказал лидер.

«Дух Украины остается несломленным», — продолжил он. «Сейчас в НАТО 31 член, и НАТО сильнее, чем когда-либо, объединившись против агрессии России и нападения на основанный на правилах порядок».

Соединенные Штаты и члены Контактной группы по-прежнему привержены поддержке борьбы Украины за независимость против незаконного и неспровоцированного вторжения России.

Соединенные Штаты являются одним из лидеров усилий по поддержке борьбы Украины за существование. Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму более 35 миллиардов долларов, включая миллионы танков и артиллерийских орудий, десятки тысяч единиц противотанкового оружия и систем ПВО. По словам Милли, США также предоставляют специальные возможности для противодействия танкам, боевым машинам пехоты, транспортным средствам тылового обеспечения и беспилотникам.

Учебные мероприятия также эффективны и продолжаются. Милли отметил, что около 2500 украинских военных проходят подготовку в Германии; Еще 8800 прошли обучение и вернулись в Украину.

Милли сказал, что украинские силы хорошо зарекомендовали себя против гораздо более крупных российских сил. Он сказал, что Россия продолжает тратить значительные силы в битвах за украинский город Багмут с очень небольшой выгодой. Россия беспорядочно запускает ракеты и обстреливает городские районы.

«Россия продолжает дорого платить за войну по своему выбору», — сказал генерал. «В отличие от украинских сил, которые полны решимости сражаться за свою страну, свободу, демократию и свой образ жизни, у русских нет ни лидерства, ни воли».

Милли сказал, что боевой дух русских был плохим, а их боевой дух рушился. «Россия прибегла к ужесточению законов о воинской повинности, слепо ввергая своих граждан в хаос войны», — сказал он. «И до сих пор они были в значительной степени неэффективны в координации или управлении общевойсковыми маневрами на поле боя».

В то время как Россия потеряла десятки тысяч военнослужащих на войне в Украине, еще больше русских мужчин бежали из своей страны. «Они пытаются избежать войны Путина», — сказал он.

Россия по-прежнему не может достичь своих стратегических целей. «Им не удалось взять Гая, им не удалось свергнуть украинское правительство и не удалось разрушить НАТО», — сказал Милли. «На самом деле они сделали наоборот. Киев стоит. Народ Украины смелый, а НАТО никогда не было сильнее».